金寶經營權之爭落幕 前總經理沈軾榮挨告營業秘密3案不起訴
電子大廠「金仁寶」集團旗下金寶（2312）電子，3年前因董事長許勝雄與前女婿沈軾榮決裂，雙方從爭奪經營權一路演變到司法訴訟，直到去年許、沈和解。沈軾榮被控涉嫌洩露金寶營業秘密等3案，台北地檢署今（5）日將沈軾榮不起訴。
記者潘千詩／台北報導
金寶集團2020年5月間傳出高層人事大地震，沈軾榮無預警閃辭金寶總經理，同時傳出他早在2019年底就跟許勝雄大女兒許詠絮在國外離婚，卻沒有告知長輩。許勝雄因此安排獨子許介立進入集團接班，許勝雄、沈軾榮這對前岳婿因此撕破臉。
沈軾榮對許勝雄、許介立父子及金寶高層等8人提告；金寶總經理陳威昌也對沈軾榮提出《刑法》偽造業務上登載不實及變造私文書、洩漏工商秘密罪及洩漏營業秘密罪。
直到2022年6月，許勝雄、沈軾榮簽署共同聲明，指兩人強調經過善意溝通，已消除對彼此的誤解。
金寶高層被控等6案，檢方已於8月31日將許勝雄、許介立父子、金寶總經理陳威昌等8人全不起訴。
至於沈軾榮被金寶控告洩漏營業祕密等3案，檢方調查後，認定沈軾榮變更配股意見所衍生官司，係因董事會程序問題，並非沈蓄意為之；另沈以父親名義在媒體刊登聲明，相關內容也早被媒體廣泛報導過，沈罪證不足，處分不起訴。