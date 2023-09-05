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104發布「半導體人才白皮書」　月薪平均56K、中南部快追上北部

▲104人力銀行今（5）日發布「半導體人才白皮書」，半導體平均月薪為5.6萬元、中南部月薪快追上北部。（示意圖／取自unsplash）
▲104人力銀行今（5）日發布「半導體人才白皮書」，半導體平均月薪為5.6萬元、中南部月薪快追上北部。（示意圖／取自unsplash）

記者李琦瑋／台北報導

SEMICON TAIWAN國際半導體展明天登場，將透露未來產業走向，104人力銀行今（5）日發表《半導體產業人才白皮書》，2023年半導體產業平均月薪5.6萬元、年增3.1%，與電腦及消費性電子製造業、軟體網路業為前3大高薪產業；中南部薪資大幅追趕北部，北部薪資曾是中南部的1.31倍，到2023年已降至1.16倍，可能成為北漂族返鄉或是人才南移的誘因之一。

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104人力銀行連續第4年發表《半導體產業人才白皮書》，內容涵蓋最近8年半來，超過2,100家半導體廠商、共計105.6萬筆徵才職缺；以及10年來，21.6萬筆求職會員薪資資料。

▲2023年五大高薪產業平均月薪，半導體產業長期薪資成長居冠。（圖／104人力銀行提供）
▲2023年五大高薪產業平均月薪，半導體產業長期薪資成長居冠。（圖／104人力銀行提供）
《半導體產業人才白皮書》顯示，前5大高薪產業為電腦及消費性電子製造業、平均月薪5.8萬元，半導體居次、5.6萬元；軟體及網路業與鞋類／紡織製造業5.3萬元，投資理財業5.2萬元。

104獵才招聘資深副總經理晉麗明指出，半導體產業技術人才含金量高、缺工壓力仍高於整體就業市場，即使產業逆風，與2022年相比，平均月薪仍增加3.1%，居5大高薪產業的第2增幅；看長期趨勢，2010年至2023年，半導體薪資累計增幅達35.2%，則居5大高薪產業之冠，半導體掌握台灣經濟命脈，長期投入，薪資財富效果明顯。

進一步看北、中、南薪資差距，《半導體產業人才白皮書》顯示，北部平均月薪5.9萬元、年增幅2.9%，中部5.1萬元首度突破5萬元大關、年增幅3.2%，南部5.1萬元，年增幅1.2%。

晉麗明表示，14年來，北部半導體薪資累計增幅33%、中部48%、南部51%，中南部大幅追趕北部，曾經北部薪資是中南的1.31倍，到2023年已降至1.16倍，中南部生活物價較北部低，這是北漂族返鄉或是人才南移的誘因之一。

晉麗明進一步分析，樂見北中南薪水趨於一致，主要原因是去年晶圓製造、封測廠部局中南部市場，在南部有實際的建廠計畫等，才讓南北月薪落差降至1.16倍，若未來台灣半導體供應鏈上、中、下游能平均到中南部發展，預期薪水就能慢慢跟北部對齊。

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