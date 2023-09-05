地方黨部頻遭爆染黑又染黃 民眾黨坦言：審核機制要更嚴謹
民眾黨主席柯文哲曾說過「垃圾不分藍綠」，但是民眾黨地方幹部接連被爆出染黑、染黃爭議，包括雲林黨部執行長王新堯曾涉強盜、暴力討債，台南黨部前副執行長、青年部總召尤信元遭控曾開設應召站，昨日網紅「四叉貓」劉宇再爆料，台北市松山區主任王振鴻去年還因妨害投票罪被褫奪公權，但仍擔任幹部。對此，民眾黨發言人楊寶楨今（5）日表示，地方審核機制、檢核機制會弄得更加嚴謹。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨地方黨部爭議連環爆，先是雲林縣黨部多位幹部遭指涉與黑道掛鉤，黨部執行長王新堯還為此自請停職、台南黨部青年部總召尤信元也被爆出過去因妨害風化案遭判刑4個月、台北市松山區主任王振鴻曾被判偽造文書，去年還因妨害投票罪被褫奪公權。面對地方黨黨部染黑爭議不斷，柯文哲上週六受訪表示，「台灣民眾黨再怎麼樣，還是比國民黨、民進黨乾淨多了」。不過，民進黨批評民眾黨變黑道「民眾堂」。
民眾黨立院黨團今日舉行「數位部積極打詐?!預算編列不符期待!」記者會，針對地方黨部染黑爭議，民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨回應表示，地方黨部爆出相關爭議，黨部現在在了解中，後續上包括地方審核、檢核機制會弄得更加嚴謹。