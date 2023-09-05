中秋4遊戲齊加碼共6.6億！大樂透增百組百萬 威力彩機動加2億
迎接中秋節到來，台灣彩券公司今（5）日宣布，今（112）年中秋加碼總獎金高達新台幣6.6億元，為歷年中秋第3高，其中超人氣「大樂透」自9月12日起加開100組100萬元；「威力彩」9月11日起視頭獎累積金額機動加碼2億元；「39樂合彩」連續18期「二合」玩法獎金提高至1500元，「BINGO BINGO賓果賓果」9月29日起連續16天獎金加碼，預估會額外增加23.3億元銷售額。
記者顏真真／台北報導
台灣彩券總經理謝志宏說明，「大樂透」中秋加碼自9月12日起加開「100組100萬元」獎項，提供加碼期間限定的雙重中獎機會，活動期間除了可以對「大樂透」當期開獎的例行獎號外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（1號至49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金。
若同一組促銷獎號有2注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月20日為止。
此外，「威力彩」在9月11日至11月9日期間，若前期頭獎累入金額未達4億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限，也就是說，如果9月7日開出頭獎，就會啟動加碼。每週一至週六開獎的「39樂合彩」也從9月11日至9月30日「二合」玩法單注獎金從1125元提高至1500元。
根據台灣彩券統計，統計至111年，5年來中秋加碼百萬獎項共有612位中獎人、遍布全國22縣市，這些幸運兒有14.2%採包牌方式購買，平均單張投注金額達590元。
至於每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自9月29日至10月14日連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」，獎金倍數也由6倍提高為7倍。