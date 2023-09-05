《清明時節》張玉嬿「老公墳前遇小三」 崩潰：我到底做錯什麼
主演《驚世媳婦》走紅的影壇玉女張玉嬿，在綠光劇團舞台劇《清明時節》與游安順、張靜之共譜三角戀，故事設定70年前的純樸社會，游安順無法給正宮、小三任何承諾，作出讓兩個女人都心碎的決定，張玉嬿一句台詞：「我到底做錯什麼？」問出50年代傳統社會大老婆的心聲，卻也開啟了成長、釋然之路，張玉嬿最後與小三在老公墳前對話，完成自己一生的功課。
記者羅凌筠／綜合報導
眾人只認識螢幕裡光鮮亮麗的張玉嬿，很少人知道她骨子裡其實有一顆文青魂。少女時期的張玉嬿喜愛看小說，也認為自己上戲劇系可以讀編劇，畢業以後從事文案類的工作。提起過往的青春夢想，張玉嬿回憶自己曾在學校的教室複習功課，走到講台打開抽屜，發現報紙上有藝術學院參加大學聯招的宣傳，於是下定決心準備術科，沒有舞蹈經驗的她，特別向舞蹈老師請教學舞，就讓她考上了。
早期家人對她走戲劇是反對的，特別是父親擔心演藝圈複雜，女兒性格內向，不適合走這行。張玉嬿說現在想起來像是老天爺都安排好了，最後一年填的主修項目是編劇，當時的導師是劇場大師賴聲川，看見她繳的主修表後，說：「不要放棄表演。」就是這句話，讓張玉嬿的人生大轉彎，改當演員，專心在自己的表演工作上。
女演員在演藝事業最紅的階段，選擇離開台灣是業界難以理解的決定。「電視台主管跟我說，妳遊什麼學？等到40歲再去也不遲啊！」，張玉嬿當時要去美國波士頓遊學圓夢，演藝圈的朋友十分錯愕。「在36歲的時候出發去波士頓，原來擔心不適應，只繳了兩個月的錢，可是我萬萬沒想到，我開心得跟小鳥一樣，恨不得早點來」，張玉嬿說：「年紀越大，女人要經濟獨立，這樣才能精神獨立。」
在《清明時節》中她飾演的秀卿，是傳統保守的台灣媳婦，一心認為把家事做好就是100分，得知丈夫外遇跑到小三家不顧形象罵人，想盡辦法要維繫婚姻。張玉嬿說回歸劇場像是鍛鍊，在高雄場和台中場後，更是完全進入秀卿這個充滿生命力，卻又惹人疼惜的角色。「有些問題，女人總會用大半輩子去找尋答案。」劇中主人翁秀卿，經歷婚變，在憤怒、悲傷、懷疑中學習釋懷，最後和自己處之泰然。