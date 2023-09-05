2023國慶主視覺不見「中華民國」惹議 侯辦籲：賴清德應表態
國慶籌備會昨天召開「國慶大會主題及主視覺設計」記者會，公布今年主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，不過，不只名稱惹議，就連主視覺也見不到「中華民國」四字。對此，侯辦發言人黃子哲今（5）日認為，國慶日不就是在慶祝中華民國嗎，竟然在國慶元素上看不到中華民國，呼籲民進黨總統參選人賴清德對國慶LOGO爭議表態。
記者林怡昕／台北報導
慶籌會昨公布國慶主視覺，不過，雙十國慶英文名稱為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」卻再度引發爭議，且主視覺上，也不見中華民國意象的元素。
對此黃子哲指出，依照憲法，我們的國家的正式名稱是「中華民國」，過去國慶日不就是在慶祝中華民國嗎，竟然在國慶元素上看不到中華民國，且過去我國駐德代表謝志偉舉辦國慶酒會，中華民國國慶甚至被用德文改為「慶祝一個民主政體的生日」，痛批「這次多麽不倫不類啊，這就是滿足民進黨意識形態的政治操作」。
「賴清德不是聲稱自己沒有台獨路徑嗎，這張圖就告訴我們，你在口是心非，根本就是說一套做一套騙選票」，黃子哲認為，國民黨總統參選人侯友宜已多次表達全力捍衛台灣民主自由制度，以及反對台獨，也多次在胸前掛上國旗胸章，國人曾幾何時看過賴清德在胸前掛過胸章？呼籲賴清德對國慶LOGO爭議表態。