泰國男星羅杰夫來台！曝「瘦子」暖心舉動 「披哥3」表現搶眼
泰國男歌手羅杰夫（Jeff Satur）因演出BL劇《黑幫少爺愛上我》在全亞洲走紅，他近期受邀來台為「KKBOX風雲榜」獻唱，提到近日參與中國綜藝節目《披荊斬棘3》，表現亮眼讓大眾相當關注。
國際中心賴正琳／綜合報導
羅杰夫在參與《披荊斬棘3》時和台灣饒舌歌手E.SO瘦子、彈殼以及陸毅曾一起出演首次公演，憶起準備過程，他說：「因為我中文不好，所以溝通上有點困難」，但3人仍極盡所能地照顧身為老么的他，彈殼會幫他按摩，瘦子則屬於默默照顧型，「因為我是裡面最早睡覺的人，他會幫忙關燈」，陸毅也為他準備蚊帳，讓他備感溫暖。
且瘦子私下還跟他請教泰文，表示太太知道瘦子會說泰文的話，會覺得魅力增加許多。羅杰夫在團內是老么，作為團寵的他在節目上不但可愛又帥氣，初舞台更流利地切換英語、泰語和中文，舞台表現超級圈粉。
由於節目仍在錄播中，一同參賽的台灣歌手八三夭阿璞還有瘦子，他們知道他要來台灣之後，也直說很想回來，並要他好好享受台灣歌迷的熱情。近期工作滿檔的他特別抽空來台灣參加音樂節，展現親民魅力。
羅杰夫是中英泰混血的泰國男歌手、演員兼模特，因此他會說三種語言，還會唱歌、演戲和走秀，掀起十足的話題性，人氣超高的他在Instagram擁有超過365萬名粉絲，非常驚人。