爆美施壓台設P4實驗室　北檢：「南海工作會議記錄」是假的

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檢方偵辦時，高姓記者供稱，會議記錄是他認識多年的朋友提供，該名友人以前也是政治線記者，現已從商，由於友人過去的報導及消息都很正確，今年7月5日或6日，他在友人台北市的工作室取得時，雖有詢問友人如何取得會議紀錄，但友人無法透露消息來源，所以他沒再追問，且在報導前，他有向國防部查證關於生物戰劑一事，發言人回覆「沒有研發生物戰劑」。
高姓記者強調，他關注的焦點在P4實驗室，所以對於一些用語沒有太斟酌，也以為會議紀錄是真的。
檢方調查，該會議紀錄的格式與「行政院院本部形制規範作業規範」所定的專案會議紀錄格式不符，且內文中有關「國防部發言」等文字運用，例如使用「坦克」、「各軍總部」、「軍火採購」等，均非國軍常用的軍事用語，且國軍落實行政中立多年，不會使用「本黨」做為發言詞。
檢方認為，高男雖2度向國防部查證，但「並未將該會議紀錄的完整4張翻拍照片傳給發言人」，未具體詢問該會議紀錄的真實性，查證過程難謂充分周全，認定查證上尚有疏漏。
檢方認為，高男主觀上應是信任其消息來源提供文件的正確性，才撰寫該報導，且報導有平衡刊登政府相關部門回應，縱使他對於會議記錄文件真偽的查證作業涉有疏失，但難認高男主觀上有偽造文書的犯意，高男罪嫌不足，不起訴。