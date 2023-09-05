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爆美施壓台設P4實驗室　北檢：「南海工作會議記錄」是假的

▲民進黨立委參選人吳崢（右2）、謝佩芬（左2）於7月18日到台北地檢署，控告撰稿記者涉嫌刑法業務登載不實、偽造變造公文書罪（圖／中央社資料照）
▲民進黨立委參選人吳崢（右2）、謝佩芬（左2）於7月18日到台北地檢署，控告撰稿記者涉嫌刑法業務登載不實、偽造變造公文書罪（圖／中央社資料照）

記者潘千詩／台北報導

《聯合報》高姓記者7月12日報導「還原始末…南海會議確曾觸及生物戰劑議題」，指時任行政院長蘇貞昌去年在「南海工作會議」中討論美方要求我國研發生物戰劑，規劃設置新建生物安全第四等級實驗室，還附上會議紀錄，但從總統府到美國國務院皆否認此事，高姓記者也遭告發涉嫌偽造文書等罪。台北地檢署認定，該會議紀錄確實是假文件，但高姓記者有查證，今（5）日不起訴。

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報導刊載後，從總統府、行政院、國防部、到美國國務院全都出面否認報導內容，《聯合報》仍未修正或澄清，同月18日，有綠營人向檢方告發聯合報撰稿記者，涉嫌業務登載不實與偽造變造公文書罪。

檢方偵辦時，高姓記者供稱，會議記錄是他認識多年的朋友提供，該名友人以前也是政治線記者，現已從商，由於友人過去的報導及消息都很正確，今年7月5日或6日，他在友人台北市的工作室取得時，雖有詢問友人如何取得會議紀錄，但友人無法透露消息來源，所以他沒再追問，且在報導前，他有向國防部查證關於生物戰劑一事，發言人回覆「沒有研發生物戰劑」。

高姓記者強調，他關注的焦點在P4實驗室，所以對於一些用語沒有太斟酌，也以為會議紀錄是真的。

檢方調查，該會議紀錄的格式與「行政院院本部形制規範作業規範」所定的專案會議紀錄格式不符，且內文中有關「國防部發言」等文字運用，例如使用「坦克」、「各軍總部」、「軍火採購」等，均非國軍常用的軍事用語，且國軍落實行政中立多年，不會使用「本黨」做為發言詞。

檢方認為，高男雖2度向國防部查證，但「並未將該會議紀錄的完整4張翻拍照片傳給發言人」，未具體詢問該會議紀錄的真實性，查證過程難謂充分周全，認定查證上尚有疏漏。

檢方認為，高男主觀上應是信任其消息來源提供文件的正確性，才撰寫該報導，且報導有平衡刊登政府相關部門回應，縱使他對於會議記錄文件真偽的查證作業涉有疏失，但難認高男主觀上有偽造文書的犯意，高男罪嫌不足，不起訴。

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