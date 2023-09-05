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愛沙尼亞總統：夫婿被揭俄國生意　總理應知所進退

▲愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）上月被爆出夫婿仍與俄羅斯有生意往來。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）上月被爆出夫婿仍與俄羅斯有生意往來。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社愛沙尼亞首都塔林4日綜合外電報導）愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）上月被爆出夫婿仍與俄羅斯有生意往來；愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）今天表示，卡拉斯應該請辭。

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卡里斯這番就差沒有直接要卡拉斯下台的話，在總統角色大致屬象徵性且超黨派的愛沙尼亞十分不尋常，也恐為上週仍強調沒有請辭打算的卡拉斯再添壓力。

在與包含卡拉斯在內的聯合內閣各黨領袖會面後，卡里斯今天在臉書貼文：「我個人看法是，內閣當家的應請辭，如此便能挽救她、她的親人、政府繼續運作的能力乃至愛沙尼亞說話的公信力。」

卡拉斯8月31日外媒受訪時稱無意請辭，且有信心若在野陣營發動信任投票逼宮時，能獲得所屬「改革黨」（Reform party）及聯合內閣另2個盟黨相挺而度過難關。

卡拉斯是歐盟內立場對俄國最強硬者之一，讓她贏得讚譽，不料卻被爆丈夫的公司仍繼續與俄國做生意，形象大傷。

愛沙尼亞國家廣播公司（ERR）8月23日披露卡拉斯夫婿哈利克（Arvo Hallik）擔任大股東的史塔克物流（Stark Logistics）公司仍未斷絕與俄國的生意。

俄國2022年2月24日入侵烏克蘭後，卡拉斯就向愛沙尼亞民眾及國際社會表態「不得與俄國生意往來」；然而史塔克物流至今仍繼續向俄國出貨。

卡拉斯今年6月在對外說明自身經濟利益的聲明中坦承，她向夫婿哈利克的納瓦利亞顧問（Novaria Consult）公司借款35萬歐元（約新台幣1205萬），而夫婿的這間顧問公司擁有史塔克物流24.8%的股份，顯示卡拉斯與丈夫的商業利益匪淺。

獨立線上媒體「愛沙尼亞世界」（Estonian World）指出，一份近日民調顯示66%的受訪愛沙尼亞民眾認為卡拉斯應下台；當地幾家主流報紙也呼籲卡拉斯應知所進退，認為她已傷害國內民主。

卡拉斯2021年1月成為愛沙尼亞首位女性總理，她所屬「改革黨」在101席的國會佔37席，黨內目前大致仍挺她。（譯者：陳亦偉）1120905

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