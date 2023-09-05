愛沙尼亞總統：夫婿被揭俄國生意　總理應知所進退

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在與包含卡拉斯在內的聯合內閣各黨領袖會面後，卡里斯今天在臉書貼文：「我個人看法是，內閣當家的應請辭，如此便能挽救她、她的親人、政府繼續運作的能力乃至愛沙尼亞說話的公信力。」
卡拉斯8月31日外媒受訪時稱無意請辭，且有信心若在野陣營發動信任投票逼宮時，能獲得所屬「改革黨」（Reform party）及聯合內閣另2個盟黨相挺而度過難關。
卡拉斯是歐盟內立場對俄國最強硬者之一，讓她贏得讚譽，不料卻被爆丈夫的公司仍繼續與俄國做生意，形象大傷。
愛沙尼亞國家廣播公司（ERR）8月23日披露卡拉斯夫婿哈利克（Arvo Hallik）擔任大股東的史塔克物流（Stark Logistics）公司仍未斷絕與俄國的生意。
俄國2022年2月24日入侵烏克蘭後，卡拉斯就向愛沙尼亞民眾及國際社會表態「不得與俄國生意往來」；然而史塔克物流至今仍繼續向俄國出貨。
卡拉斯今年6月在對外說明自身經濟利益的聲明中坦承，她向夫婿哈利克的納瓦利亞顧問（Novaria Consult）公司借款35萬歐元（約新台幣1205萬），而夫婿的這間顧問公司擁有史塔克物流24.8%的股份，顯示卡拉斯與丈夫的商業利益匪淺。
獨立線上媒體「愛沙尼亞世界」（Estonian World）指出，一份近日民調顯示66%的受訪愛沙尼亞民眾認為卡拉斯應下台；當地幾家主流報紙也呼籲卡拉斯應知所進退，認為她已傷害國內民主。
卡拉斯2021年1月成為愛沙尼亞首位女性總理，她所屬「改革黨」在101席的國會佔37席，黨內目前大致仍挺她。（譯者：陳亦偉）1120905