義大利外長為退一帶一路緩衝　宣布總理、總統將訪中

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義媒哈芬登郵報（HuffPost）報導，塔加尼訪問中國時雖未直接宣布義大利將退出一帶一路倡議，聲稱需由義大利國會做最後決定，但塔加尼提到「中義間戰略夥伴關係比一帶一路倡議更重要」，也直言「義大利簽署一帶一路成果不如預期」，等於暗示義大利退出一帶一路已箭在弦上。
報導認為，義國政府為降低退出一帶一路衝擊，塔加尼此行特別做出許多「親近北京」的宣示，包括義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）預定於年底前訪中，義國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella，另譯：馬塔雷拉）也規劃在2024年訪問中國。
報導指出，被問到義大利退出一帶一路時，塔加尼未給明確答案，但強調「一切都不會因此改變，戰略夥伴關係比一帶一路更重要」，他補充表示，義大利政府支持與北京持續對話，相信也有助促成烏克蘭和平。
報導披露，義大利政府已決心退出一帶一路倡議，但退出方式應不會在梅洛尼11月訪中時宣布，會通過雙邊政府當局以換文進行。
義大利2019年簽署一帶一路協議後效果不彰，數據顯示，2019到2022年之間，中國從義大利進口只增加26%，義大利從中國進口卻增加了51%。
報導指出，中國已理解義大利退出一帶一路的意圖，根據中國官媒「環球日報」4日一篇社論透露的風向，北京雖感失望但應不至採取報復手段，該社論表示，義大利退出一帶一路將影響雙邊投資保障性，但「這些影響不會成為中義關係不可逾越的障礙」。
不過報導稱，王毅在會晤塔加尼時表達了對一帶一路不同的效益評估，他表示，倡議帶來的合作結果豐富，包括首艘中義聯合郵輪已投入使用，中國首款大型遠程客機CR929也開發順利，王毅呼籲義大利政府不要對中國企業採取歧視性作法，應共同支持中義合資企業，特別是航運業可擴張到第3方市場。
報導指出，塔加尼會見中國商務部長王文濤時發生有趣插曲，王文濤透露自己很愛義大利火腿，塔加尼承諾贈送不同口味嘗鮮，兩人還當場交換手機號碼，以便可以直接聯繫。（編輯：郭無患）1120905