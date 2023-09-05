華為新機Mate60搭載先進晶片！專家曝挑戰：一年出貨一億才算個咖

我是廣告 請繼續往下閱讀
《華盛頓郵報》分析報導指出，這款手機具5G連網能力，測試與拆解報告顯示，速度可與蘋果iPhone 14匹敵，這似乎印證美國晶片製造商的警告，「制裁阻止不了中國，反而會使其加倍努力打造自家替代技術」，而Mate60Pro的晶片設計和製造均在中國，新機橫空出世代表了中國技術能力的新高點，針對美國制裁未能完全阻止中國獲取關鍵技術上的突破，引發華府隱約擔憂。
華為新機引發一場「國際猜謎遊戲」，各國人士紛紛搶購拆解，分析裡頭究竟使用的是何種製程技術晶片，《彭博》委託技術分析公司TechInsights拆解證實，這款手機配備了華為新款「麒麟 9000s」 處理器，這似乎是由中芯國際（SMIC）以先進的7奈米製程技術打造。
其實早在7月，即有研究公司告訴路透社，華為正計劃在今年年底前重返5G智能手機，《路透》指出，若華為與中國能自己生產5G晶片，代表能力取得重大進展，將減弱美國對中國的封鎖效果，並且會對於美國限制其進步的努力造成打擊。
科技專家許美華昨（4）日晚間也在臉書發文發表看法，指出華為新機拆解結果「代表它已經突破美國技術封鎖了嗎？並不是，更精準來說，應該還不是！」他認為，不是中芯跟華為未來一定做不到，而是真正的挑戰還很大，未來關卡還很多，看到統媒用「華為撼動華府」做影片標題，「現在這樣講真的言之過早」，如果過度吹噓引來美國更多制裁，中國半導體未來恐怕會哭更大聲。
他表示，《彭博》報導中有提到一個重點，華為的Mate 60的進展可能不如表面看來那樣，文中分析師提醒，新手機上市幾小時即賣光，表明庫存有限，暗示Mate 60 可能採用台積電斷供之前的庫存晶片，分析師還認為，中國只能生產「極少量」的7奈米晶片。
中芯去年就傳出，可以用深紫外線DUV重複曝光做出7奈米，去年也因此消息傳出，美國聯合荷蘭、日本盟友，大規模禁止14至16奈米以下的DUV設備，禁售中國半導體廠商。用DUV重複曝光做7奈米，不只是良率很低、成本很高的問題，更重要的是，這樣的製程極耗產能，無法大量量產，許美華猜測，這是華為手機上市數量有限的最大原因，他指出，華為如果要在世界手機市場重新扮演要角，「一年出貨至少要回到一億支起跳才算個咖！」