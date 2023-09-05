用小孩生日養牌！10年花5.7萬 中年科技男中0.53億大樂透
今（2013）年6月13日開出的2.15億大樂透頭獎，由4人均分，根據台灣彩券公司總經理謝志宏今（5）日透露，這4名中獎人都是自選號，而且有3人以家人出生年月下注，其中一位更用3個小孩生日養牌10年，每期都買1注，後來怕漏買，改用多期投注，累計10年花了5.7萬元，結果今年就中了5375萬9千元大樂透，換算稅後投報率750倍。
記者顏真真／台北報導
今年6月13日開出的2.15億元大樂透頭獎，中獎號碼為1、6、8、9、10及21，結果有4人中頭獎，分別開在高雄市、台中市，桃園市及新北市，4人均分各可拿到5375萬9000元，這4名中獎人也都已來領獎，謝志宏說，這4個中獎人都是自選號，其中1個人還是包牌，因多期投注花了2800元。
此外，也有一位中獎人以3個小孩生日養牌10年，而且每期都買1注，因曾漏買過一期，開出的4個號碼還是小孩生日，後來他改變投注策略，改採多期投注，結果這次就中了5375萬9千元的大樂透頭獎。
謝志宏也透露，這名中獎人年近50歲，在科技公司工作，只是也常換工作，這次中獎花了10年養牌，總計10年花5.7萬元投注，換算稅後投報率有750倍。