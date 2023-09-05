巷仔內／民眾黨頻傳染黃染黑！紮根基層海選幹部卻無嚴格審核機制

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隨著民眾黨不斷壯大，人才需求也越來越大，民眾黨招納了許多國民黨前官員，以及親民黨泡沫化後的民意代表，例如擔任過移民署長的前秘書長謝立功、來自親民黨的則有北市前副市、現在柯文哲辦公室競選總幹事黃珊珊，以及北市黨部主委林國成，林國成連任4屆市議員後，成功交棒給女兒林珍羽。黃珊珊與林國成都在民眾黨內擔任要角，市議員林珍羽也頻繁上政論節目為黨的政策辯護。
另外，由於媒體長期寒冬，民眾黨也吸引了大量的媒體人轉職，主要包括柯競辦發言人陳智菡、副秘書長許甫、立院黨團副主任兼發言人楊寶楨、北市議會黨團副主任吳怡萱、國家治理學院副主任盧冠妃、發言人李頂立等。這些媒體出身的幕僚每日為柯文哲搜集輿情、製作自媒體節目打空戰、舉行記者會，成為民眾黨倚重的人才。
不過，從國親與媒體找人，只能解決黨中央的人才缺口。民眾黨在地方黨部仍面臨人才良莠不齊的困境。民眾黨透過海選招攬人才，民眾黨政黨屬性與藍營相近，自然吸引了許多在藍營不得志的人士投靠，但是部分帶槍投靠的人士就是因為個人行為上有問題，才無法在藍營生存，甚至是有跟親中政黨往來密切的人士想靠民眾黨力量來從政。
黨內人士表示，今年爭取民眾黨區域立委提名人選中，就有人跟統促黨過從慎密，黨中央選決會決定不提名後，參選意願仍強烈。不過，由於民眾黨的資源有限，黨的立場當然是只能支持獲得提名的候選人。
加入民眾黨的人中，有立志改革台灣政治的理想分子，但也不乏別有用心的投機分子。從2021年開始至今，民眾黨不斷爆發黨內參選人酒駕、涉及詐騙等負面新聞不斷，一位柯文哲前幕僚表示，柯文哲做錯事向來不會認真反省檢討，當然也不會承認自己管理失當。柯文哲上周末在桃園受訪時說，「台灣民眾黨再怎麼樣，還是比國民黨、民進黨乾淨多了。」顯示柯文哲還是沒在反省。
民進黨在去年九合一選舉大敗，原因之一歸咎於黨內「黑金」問題遭到選民唾棄，因而在今年制定嚴格的排黑條款，在5月Me Too風暴爆發後，黨主席賴清德實施嚴格的性騷零容忍政策，甚至有黨工因為開黃腔而遭解職。
民眾黨常喊「超越藍綠」，反觀民眾黨的人才篩選機制不夠嚴謹，黨中央用人堅守「無罪推論」原則，接受法律制裁後，仍可以更生人的機會進入民眾黨。這番保障工作權的說法固然沒錯，但是與綠營嚴格的排黑條款相較、以及基層對地方幹部不適任的不滿，仍難以阻擋外界「染黑」的質疑。