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才爆有「死亡筆記本」　邱毅再指：拿過郭台銘好處的人罵他最兇

▲前立委邱毅爆料，鴻海創辦人郭台銘手上有一本「死亡筆記本」。（圖／記者葉政勳攝）
▲前立委邱毅爆料，鴻海創辦人郭台銘手上有一本「死亡筆記本」。（圖／記者葉政勳攝）

記者林怡昕／台北報導

前立委邱毅昨日於節目中爆料，鴻海創辦人郭台銘手上有一本「死亡筆記本」，記載國民黨過去從郭台銘這邊拿了多少錢，引發熱議。對此，邱毅今（5）日再爆，四年前國民黨三十幾位大老登報紙廣告，呼籲郭台銘退選，當時郭台銘發現在大老名單中，有不少人曾得過他的捐助款項，頓時覺得人情冷暖，但這次郭參選受到的反噬更大，「甚至罵他最兇的人，就是得過他大好處的人」。

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邱毅指出，昨天在一檔節目中提到，郭台銘手上有一本「死亡筆記本」，也就是「國民黨的百官行述」，引起很多圈內人的熱議，甚至出現了一些惶恐的情緒，其實以正藍的標準來看，郭台銘比侯友宜更傾向正藍，在侯友宜還在扁家軍中力求表現，求取陳水扁青睬的時候，郭台銘就已經是國民黨的大金主了，國民黨要選舉或辦活動，郭台銘是重點募款對象。

邱毅再指，尤其是總統蔡英文上台，國民黨黨產被查抄以後，財務陷入困境，郭台銘也曾適時伸出援手，所以前副總統吳敦義才頒給他「榮譽黨員証書」，邱認為，政治還是要講求江湖規矩的，就是要懂得飲水思源，若什麼都不講情份，像海瑞一般，那就千萬別拿別人好處，一介不取，不過，這一來難免成了政治上的孤鳥，又要被譏笑為政治邊緣人，人緣不好難成大器。

邱毅說，四年前，國民黨三十幾位大老登報紙廣告，呼籲郭台銘退選，當時郭台銘發現在大老名單中，有不少人曾得過他的捐助款項，頓時覺得人情冷暖，心灰意冷，最後決定退出選舉，不淌政治這污濁的混水，「我不清楚，四年前已看清政治殘酷現實的郭台銘，為何在四年後還要再來一次，而且這次受到的反噬更大。甚至罵他最兇的人，就是得過他大好處的人」。

「馬英九基金會最大的捐助者不就是郭台銘嗎？」邱毅指出，金溥聰也曾想進入基金會任要職，他在擔任國民黨秘書長、國安會秘書長期間，與郭台銘的互動關係密切，他應該深知，郭台銘一直是國民黨的助力，反而侯友宜那時與國民黨甚是疏離，還幾乎是對立的。

邱毅建議，別再玩什麼毀滅戰殲滅戰，光明正大的在非綠聯盟中，以公正民調分出高下，然而整合出一組黃金人選，「這才是中山先生始創中國國民黨的初心」。

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