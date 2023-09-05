才爆有「死亡筆記本」　邱毅再指：拿過郭台銘好處的人罵他最兇

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邱毅再指，尤其是總統蔡英文上台，國民黨黨產被查抄以後，財務陷入困境，郭台銘也曾適時伸出援手，所以前副總統吳敦義才頒給他「榮譽黨員証書」，邱認為，政治還是要講求江湖規矩的，就是要懂得飲水思源，若什麼都不講情份，像海瑞一般，那就千萬別拿別人好處，一介不取，不過，這一來難免成了政治上的孤鳥，又要被譏笑為政治邊緣人，人緣不好難成大器。
邱毅說，四年前，國民黨三十幾位大老登報紙廣告，呼籲郭台銘退選，當時郭台銘發現在大老名單中，有不少人曾得過他的捐助款項，頓時覺得人情冷暖，心灰意冷，最後決定退出選舉，不淌政治這污濁的混水，「我不清楚，四年前已看清政治殘酷現實的郭台銘，為何在四年後還要再來一次，而且這次受到的反噬更大。甚至罵他最兇的人，就是得過他大好處的人」。
「馬英九基金會最大的捐助者不就是郭台銘嗎？」邱毅指出，金溥聰也曾想進入基金會任要職，他在擔任國民黨秘書長、國安會秘書長期間，與郭台銘的互動關係密切，他應該深知，郭台銘一直是國民黨的助力，反而侯友宜那時與國民黨甚是疏離，還幾乎是對立的。
邱毅建議，別再玩什麼毀滅戰殲滅戰，光明正大的在非綠聯盟中，以公正民調分出高下，然而整合出一組黃金人選，「這才是中山先生始創中國國民黨的初心」。