老翁為救網路「乾女兒」　月月買點數贖身逾3年

高雄有一名75歲的李姓老翁多次前往超商購買點數，店員擔心老翁被詐騙通報警方，這才知曉他在網路上有個貌美的「乾女兒」，被酒店控制，買點數是為了給乾女兒的生活費及贖身費用，期間長達3年以上，更是提供超過新台幣40萬餘元的遊戲點數，讓員警直呼實在太傻，力勸老翁別再被騙。
記者鄭婷襄／高雄報導
左營分局博愛四路派出所於9月2日11時許，接獲轄內超商來電稱有一名老翁經常前去購買點數，疑似遭到詐騙，立即派遣線上巡邏警組警員陳俊錩、張皓程前往處理，員警到場後，店員先告知李翁已多次前往超商購買點數，半年內就購買高達新臺幣十餘萬元，擔心是遭到詐騙。
經員警上前關懷，一開始李翁還堅稱是要提供給認識的友人花用，亦不願透漏任何訊息及對話紀錄，經員警鍥而不捨關心，李翁才說出自己在通訊軟體上發現有位年輕貌美的女生因為欠債，大學剛畢業就遭人蛇集團控制，被迫前去酒店上班。
老翁心生不忍遂配合對方要求，購買遊戲點數作為對方的生活費及贖身費用，期間長達3年以上，更是提供超過新台幣40萬餘元的遊戲點數，經過員警苦口婆心不斷勸阻，並協助封鎖刪除詐騙集團所使用之正妹帳號，李翁才終於放下心中執念，不再被騙。
左營分局呼籲，詐騙手法層出不窮，現在甚至可以透過AI偽造照片，提醒民眾於網路上所收到之訊息均應多加查證，若有疑慮，可撥打165反詐騙專線，或向地方派出所查證為宜。