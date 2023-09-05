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啦啦隊女孩向前衝！籃籃入圍金鐘創紀錄　峮峮應援舞爆紅邀約不斷

▲籃籃（右）創下不少啦啦隊女孩紀錄，去年還入圍金鐘獎；峮峮則是靠著陳子豪應援舞爆紅。（圖 / 籃籃、峮峮臉書）
▲籃籃（右）創下不少啦啦隊女孩紀錄，去年還入圍金鐘獎；峮峮則是靠著陳子豪應援舞爆紅。（圖 / 籃籃、峮峮臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

「樂天女孩」林岱縈（小鹿）日前宣布發行個人單曲，往藝人方向前進。事實上，不少啦啦隊女孩因高人氣受到矚目後，轉往演藝圈發展，峮峮、籃籃、巫苡萱都在綜藝方面，交出不俗成績單。

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▲籃籃（左二）靠著《綜藝大集合》入圍金鐘獎。（圖 / 籃籃臉書）
▲籃籃（左二）靠著《綜藝大集合》入圍金鐘獎。（圖 / 籃籃臉書）
▲籃籃是現任「樂天女孩」隊長。（圖 / 籃籃臉書）
▲籃籃是現任「樂天女孩」隊長。（圖 / 籃籃臉書）
籃籃年僅27歲，是現任「樂天女孩」隊長，2019年她擔任《瘋神無雙》固定班底，成為第一位活躍於台灣演藝圈的現役啦啦隊員。2021年她和浩角翔起共同主持《綜藝新時代》，去年更加入《綜藝大集合》主持群，在綜藝大哥胡瓜身邊學習，甚至入圍金鐘獎，同時也是中華職棒史上第一位，入圍金鐘獎的現役啦啦隊員。籃籃默默在綜藝圈耕耘，創下不少紀錄，仍兼顧著啦啦隊的職業，可謂是啦啦隊女孩的榜樣。

▲峮峮長相甜美，因跳兄弟球員陳子豪的應援舞，知名度大開。（圖 / 峮峮臉書）
▲峮峮長相甜美，因跳兄弟球員陳子豪的應援舞，知名度大開。（圖 / 峮峮臉書）
▲峮峮加入《飢餓遊戲》主持群後，收視率節節高升。（圖 / 峮峮臉書）
▲峮峮加入《飢餓遊戲》主持群後，收視率節節高升。（圖 / 峮峮臉書）
峮峮是中信兄弟的啦啦隊「Passion Sisters」，因長相甜美受到關注，2017年在場邊跳兄弟球員陳子豪的應援舞，知名度大開，更推出寫真集，還登上日本漫畫雜誌封面人物、替不少歌手拍過MV。2021年她與蔡黃汝（豆花妹）加入《飢餓遊戲》主持群，首度挑戰主持，幫助節目收視率屢屢創下新高。峮峮在黃鴻升（小鬼）過世後，公開承認兩人交往中，成為當時的話題人物，如今她憑著自己的實力，一步步在演藝圈交出漂亮成績。

▲巫苡萱是現任「樂天女孩」成員。（圖 / 巫苡萱臉書）
▲巫苡萱是現任「樂天女孩」成員。（圖 / 巫苡萱臉書）
▲巫苡萱（右）上遍各大綜藝節目。（圖 / 巫苡萱臉書）
▲巫苡萱（右）上遍各大綜藝節目。（圖 / 巫苡萱臉書）
巫苡萱是現任「樂天女孩」成員，2019年至2020年擔任過隊長，2016年在演藝圈出道，成為通告藝人，上遍各大綜藝節目，長相甜美又擁有傻大姐的個性，讓她圈粉無數，IG擁有80萬人追蹤。巫苡萱現年已37歲，因稚嫩的外貌與真實年齡有落差，年齡常成為網友討論話題。而巫苡萱近年工作成績亮眼，除了啦啦隊本業之外，還有直播主、Youtuber、美甲店老闆以及助理主持人的多重身分。

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