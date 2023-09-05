拍「被黑道玩弄的故事」遭求償200萬 谷阿莫免賠定讞
知名Youtuber谷阿莫（本名仲惟鼎）前年上架「一個經驗：關於被黑道玩弄的故事」影片，影射「MAX能量工作坊」的石姓股東，要搶奪另名呂姓股東的股分。石認為影片不實，向谷阿莫、呂姓股東求償200萬元並要求移除影片。最高法院判石敗訴，呂、仲免賠確定。
記者潘千詩／台北報導
石男主張，他2014年間出資30萬與呂男等人合夥經營健身房，呂有帳目不清疑義，卻在2021年7月22日透過谷阿莫製作影片，影射他只出資10萬元，卻眼紅呂開名車、把妹，而與其他合夥人聯手設計搶奪呂的股份、夥同數十名黑衣人毆打呂成重傷，還將呂的存款提領一空；該影片導致他遭人誤解，不法侵害他的名譽權，請求呂、谷阿莫連帶賠償200萬元、錄製影片刊載本判決原文，另應移除影片。
歷審認為，影片提及呂被黑道毆打、逼簽讓渡書及本票，涉案人已受刑事有罪確定判決，並非憑空杜撰，不具備侵權行為之不法性，且影片其他以「宋哥」為主體之言論與石男無關，沒有貶損石的社會上評價，石的請求無理由判決駁回。
石不服提上訴，最高法院認定，影片是就可受公評之事表達主觀意見，非侵權行為，駁回石的請求，谷等人免賠，不用移除影片，全案確定。