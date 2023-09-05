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名家論壇》黃至堯／職涯發展三大錦囊

▲數位化時代，光擁有知識肯定不夠，每個人在職業生涯中都會遭遇瓶頸期。（圖／翻攝自Unsplash）
▲數位化時代，光擁有知識肯定不夠，每個人在職業生涯中都會遭遇瓶頸期。（圖／翻攝自Unsplash）

文／黃至堯

每個人在職業生涯中都會遭遇瓶頸期。數位化時代，光擁有知識肯定不夠，如何突破瓶頸走得更遠？在職場更上一層樓？值得大家深思。做為職場專家、從事獵頭、培訓等人力資源服務，讓我有機會接觸各層級優秀的成功人士，根據這20年來在第一線的觀察，得出以下的心得，相信對於職場迷茫的你一定有幫助。

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  1. 基層：扎實的基本功
基本功是指在特定領域所需的基本技能、知識和能力，為個人職場表現和成就打下堅實基礎。美團創始人王興說過：「從商業歷史看來，大多數公司失敗不在於沒掌握高難度動作，而是基本功出了問題」這句話同樣適用於職場。基本功讓你在你的專業領域具備解決問題的能力，建立信任和專業形象的同時提高工作效率！

基本功好，工作成果自然拿的出手。明略科技集團副總裁文鮮明 (Kenneth Man)，過去曾是我在Deloitte的學生，以他自身的經驗說到：「在你還是基層員工的時候，吹噓自己是沒有用的，最重要的是必須拿實幹的成績證明，建立自己的閃光點，如此一來才有可能讓別人看見你， 進一步有機會取得上級的信任。」

基本功的學習是持續成長的基礎。這也是為什麼我常提醒學生們Back to Basic 其實就是一個道理，很多時候通過不斷精進你的基本技能，溫故而知新，在不知不覺中培養更高級的能力。一本書看兩遍你會發現體會很不同，這種不斷學習和成長的態度可以使你在職業生涯中保持競爭力。

  1. 中層：成為Leader而非Boss
Boss是指揮人家做事的人，而Leader則是整合資源帶領大家一起完成共同目標的人。情商（EQ）對於每一位Leader來說都特別重要，它涉及到與人相處、影響他人以及有效地引導團隊。高情商的領導者能夠建立強大的團隊，創造積極的工作環境，並實現組織的成功。

在個人影響力爆棚的時代，人跟組織的關係發生了翻天覆地的變化，不再只是為五斗米而折腰，一輩子一份工作的時代早已過去，今天不開心明天就可以離職，一個人同時打幾份工的大有人在。 切記沒有人應該為你賣命，人人都只會為自己賣命，因此做為Leader如何激發團隊士氣，打造共同目標，建立共同的價值觀非常重要。

要成為團隊的Leader而不是別人的Boss，帶領團隊達成共同的目標，過程中除了凝聚向心力激勵團隊之外更重要的是賦能。讓團隊覺得有未來，可以學到東西並提供舞臺讓員工展現自己，有成就感。因為你全員戰鬥力大增，大家能夠更好地發揮出自己的水準。

  1. 高層：擁有長期佈局的戰略眼光與耐性
要想運籌帷幄之中，決勝千里之外，“天時地利人和”缺一不可。一名優秀的管理者應掌握大環境變化、行業趨勢、監管要求，以及出擊的時機與節奏。小米創辦人雷軍說“站在風口，豬都能飛”很多人誤以為這句話是要大家尋找風口，事實是能站在風口靠的絕不只是運氣， 而是戰略的選擇與長期投入。

特斯拉也曾瀕臨破產；轉捩點在於2019年建立的中國工廠及供應商降低了特斯拉的採購成本，並幫它解決了效率及品質等問題。從長期的技術積累，到握手中國市場優化成本控制，再到順應全球熱點“碳中和”的概念，造就了特斯拉在短短兩年完成十幾倍的市值增長。

明略科技集團副總裁文鮮明(Kenneth Man)強調：「工作中有價值的思考，特別難能可貴」如同物理學中最小作用量原理，人總是往阻力最小的方向走，遇到困難第一時間會給出“最省事”的方案。這種大腦為了節省資源的預設程式會令你習慣“還可以、差不多”的每一天，畢竟思考很費腦，沒有人天生喜歡思考。

隨著大腦長期缺乏鍛煉，會逐漸怠於處理複雜問題，讓你在不知不覺中喪失了突破自我的機會。這也是為什麼多數人處於金字塔底層。職場結構就像金字塔，每往上一階所需能力就越高。缺乏思考，會讓你離金字塔的頂端越來越遠。決定職涯發展不只是你的勤奮程度，認知差距將會決定你的人生高度。一定要與時俱進，讓未來的你感謝現在你！


●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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