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專家解析華為新機「晶片哪來的」　美方被挑起敏感神經恐加重反制

▲美中科技戰持續，之前還傳出美方將加強晶片禁令以限制中國的發展，但中國華為29日無預警發布「Mate 60 Pro」智慧手機，據傳網速可達5G水準，外界都在問「到底晶片哪來的？」（圖／美聯社／達志影像）
▲美中科技戰持續，之前還傳出美方將加強晶片禁令以限制中國的發展，但中國華為29日無預警發布「Mate 60 Pro」智慧手機，據傳網速可達5G水準，外界都在問「到底晶片哪來的？」（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

美中科技戰持續，之前還傳出美方將加強晶片禁令以限制中國的發展，但中國華為29日無預警發布「Mate 60 Pro」智慧手機，據傳網速可達5G水準，外界都在問「到底晶片哪來的？」。前外資知名分析師陸行之4日po文指出，麒麟9000S應該是用中芯國際N+2製造，比較接近台積電的7nm，但不是用EUV，因此得多重曝光，假設這些事後證明差異不大，就表示中芯在7奈米製程技術及產能都有重大突破，不可輕忽。有市場人士認為，中方的動作已經挑起美方敏感神經，而這只會讓美國的反制更重。

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其實，美國商務部2019年就以安全疑慮為由，限制華為使用生產最先進手機型號必備的晶片設備，導致華為只能使用庫存晶片，因此市場都在猜Mate 60 Pro的晶片從哪來？台大教授左正東8月31日於中天《盧秀芳辣晚報》節目中就表示，華為的晶片來源，業界有兩個推測，一是中芯國際代工或是自製。

左正東指出，華為Mate 60 Pro的晶片，可能由中芯國際代工，用的是艾司摩爾的機器，但因為是深紫外光DUV的曝光機（目前美方僅限制極紫外光EUV製程設備），因此還是可以進口到中國大陸。另外還有一說，認為可能是華為自己的工廠，因為此前華為已經收購幾個工廠，且可能通過別的公司名義來突破美國封鎖並取得美國晶片。

外媒彭博則請TechInsights公司拆解華為最新旗艦手機Mate 60 Pro後，證實手機的麒麟9000S處理器（Kirin 9000s），是由中芯國際採用7奈米製程代工生產，顯示中國突破美國科技防守，在5G晶片技術上取得初步進展。

雖然實際產量如何？是否符合合理成本等問題？華為和中芯都沒有回覆外媒的提問，但仍引發市場熱議。尤其華為Mate 60 Pro發布後，官媒與中國民眾與網紅都紛紛報導或分享影片，甚至拆解或實測，顯示該機款速度超過了頂級5G手機。外媒認為，時值美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪華，Mate 60 Pro的發布，這就像打了美國一記耳光。

而前外資知名分析師陸行之搶在TechInsights拆解Mate 60 Pro之前，於4日就po文指出，麒麟9000S應該是用中芯國際N+2製造，比較接近台積電的7奈米，但不是用EUV，因此得多重曝光，且產能不足，假設明年要出貨4000萬台Mate 60 Pro或其他5G新款，如果要6個月到12個月時間出完，代表其每個月產能已經比之前市場預期的要高了，如果這些假設與基礎事後證明差異不大，那就表示中芯在7奈米製程技術及產能都有重大突破，不可輕忽！

另外有研究公司7月時就曾透露，華為很可能打算在今（2023）年年底前，利用其在半導體設計工具方面的技術，加上中芯國際的晶片製造技術，重返5G智能手機產業。不過華為與中國官方一連串動作已經挑起美方敏感神經，有市場人士認為，這只會讓美國的反制更重，未來可能限制艾司摩爾連深紫外光DUV設備都禁止提供給中方，甚至要求盟友日本限制提供光刻膠給中國。

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