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半導體高薪職務Top5！IC工程師月薪99K、AI演算法工程師首度進榜

▲104人力銀行今（5）日發布「半導體人才白皮書」，揭露半導體高薪職務前5名，上游類比IC設計工程師月薪近10萬最高。（示意圖／取自pixabay）
▲104人力銀行今（5）日發布「半導體人才白皮書」，揭露半導體高薪職務前5名，上游類比IC設計工程師月薪近10萬最高。（示意圖／取自pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

104人力銀行今（5）日發表2023年《半導體產業人才白皮書》，揭露半導體高薪職務前5名，上游的類比IC設計工程師月薪9.9萬居冠，隨著AI風潮，演算法開發工程師搶手，墊高薪資，首度擠進上游前5大高薪職務；非理工職部分，下游國內業務員，平均月薪5.5萬元位居第3，也擠進高薪行列。

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104人力銀行連續第4年發表《半導體產業人才白皮書》，內容涵蓋最近8年半來，超過2,100家半導體廠商、共計105.6萬筆徵才職缺；以及10年來，21.6萬筆求職會員薪資資料。

▲半導體上、中、下游平均月薪前5名職務，以上游的類比IC設計工程師月薪9.9萬居冠。（圖／104人力銀行提供）
▲半導體上、中、下游平均月薪前5名職務，以上游的類比IC設計工程師月薪9.9萬居冠。（圖／104人力銀行提供）
2023年《半導體產業人才白皮書》顯示，在上游部分，類比IC設計工程師平均月薪9.9萬元居冠，其次是數位IC設計工程師9.4萬，再來是硬體研發工程師8.8萬、韌體設計工程師8.7萬，值得關注的是，2023年AI風潮再起，演算法開發工程師搶手，墊高薪資至8.3萬，首度擠進上游前5大高薪職務。

中游部分，同樣是類比IC設計工程師平均月薪9.2萬元居冠，其次依序為數位IC設計工程師8.9萬、半導體工程師6.7萬、電子工程師6.6萬、軟體設計工程師6.6萬。

下游部分，以軟體設計工程師平均月薪5.8萬元居冠，其次依序是半導體工程師5.7萬，國內業務員、硬體研發工程師、FAE工程師皆約5.5萬。

104獵才招聘資深副總經理晉麗明表示，在上游、中游擔任IC設計職務，平均月薪均可達9萬，為半導體業燙金職務；若非理工職，下游國內業務員，平均月薪5.5萬元，位居第3，也擠進高薪行列。

另外，根據台灣證交所櫃買中心發布2022年上市櫃公司平均薪資，上市公司前30名高薪企業榜單中，日月光投控以550.8萬年薪居冠，前30名中，半導體產業就占16家，平均員工年薪361.5萬元。

晉麗明提醒，高薪搶才難有回頭路，薪資不斷往上推升，必須仰賴獲利能力來支撐；資本支出、研發創新、生產良率、業務銷售，每個營運環節都是巨大挑戰。

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