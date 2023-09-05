《航海王》真人版顏值擔當TOP 6！「索隆」新田真劍佑帥翻
Netflix美劇《航海王》真人版上線後衝上排行榜第1名，除了劇情高度還原漫畫場景，每個角色的造型也非常考究，不過卸掉五顏六色的妝髮之後，許多演員本人顏值非常高，一起看看「索隆」新田真劍佑、「娜美」艾蜜莉路德、「香吉士」塔茲史蓋勒、「小丑巴其」傑夫沃德、「鷹眼」史帝芬沃德、「克比」摩根戴維斯的真面目吧。
記者羅凌筠／綜合報導
扮演索隆的新田真劍佑身高178公分，為了貼近劍客「索隆」的大肌肉身材，新田真劍佑拍攝前進行武術訓練，花美男的體格也進化成筋肉人！甜美的艾蜜莉路德駕馭橘色頭髮零違和，纖瘦的身材也非常適合「娜美」小賊貓的精靈人設。
扮演色胚大廚的「香吉士」塔茲史蓋勒，被金髮瀏海蓋掉一大半俊臉，西裝筆挺的服裝裡更有一身精壯肌肉。飾演「小丑巴其」的傑夫沃德，經常要特殊化妝，裝個紅色大鼻子，私底下活潑愛笑的他，可是個不折不扣的陽光型男。
世界最強劍士「鷹眼」喬拉可爾密佛格，由史蒂芬約翰沃德扮演，他為了角色蓄鬍、戴黃色瞳片，頭戴綴有白絨毛的黑禮帽，而史蒂芬約翰沃德本人的長相五官立體。扮演魯夫好友「克比」的是澳洲21歲跨性別演員摩根戴維斯，雌雄莫辨的外形讓克比更具美少年的小正太氣質。