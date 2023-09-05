PLG／先把林秉聖合約案放一旁　攻城獅大力補強Muse Girls陣容

近期因林秉聖合約案頻頻攻上新聞版面的PLG攻城獅，賽季期間不僅要處理合約案，也大力補強Muse Girls陣容，除了在7月舉辦徵選會外，也另外招募人氣女孩加盟。今球團正式宣布啦啦隊短髮女神斐棋、AKB48 Team TP初代隊長詩雅、現役隊員子筑加盟Muse Girls慕獅女孩。新賽季慕獅女孩也擴編陣容至18位女孩，將持續引領可甜可辣的團隊風格，期盼能角逐PLG年度啦啦隊獎項。 我是廣告 請繼續往下閱讀 來自統一獅Uni-Girls的斐棋（Faye）於WBC賽事期間擔任經典女孩，也曾以統一獅Uni-Girls身份參與攻城獅與統一獅合作舉辦的「雙獅好友日」。談到當時的心情，斐棋表示：「當時一踏入攻城獅主場就被獅紫軍的熱情震撼，希望我能在新賽季帶給所有球迷滿滿的熱情與活力，讓獅紫軍們跟我一起Faye起來！」除了表演跳舞外，斐棋也曾在球場中表演爵士鼓，他也大方表示，未來若有機會的話，也很希望可以在攻城獅主場展現自己不同的一面。攻城獅球團也另外招募兩位來自AKB48 Team TP的成員加入Muse Girls團隊，分別是初代隊長詩雅與現役隊員子筑。談到對攻城獅的印象，詩雅也透露自己一直都有關注攻城獅，「年度主場三連霸令人印象深刻，今年加入慕獅女孩其中一個目標就是要和獅紫軍一起拿下四連霸。」兩位同自日系偶像團體出道，這段表演經驗也為他們築夢之路打下完美基礎，詩雅認為自己能帶來親和力與感染力兼具的日系風格；子筑因為過去也曾在職業籃球隊擔任啦啦隊，對於自己未來在攻城獅主場的舞蹈表現十分有自信！Muse Girls慕獅女孩自第二季起，每季皆推出不同風格的制服，除了大受獅紫軍好評外，也成為招募Muse Girls加盟的秘密武器。三位Muse Girls新成員也異口同聲大讚，「慕獅女孩除了舞蹈風格多變令人嚮往外，還有一套吸睛的女孩制服，讓我們非常期待穿上專屬制服在攻城獅主場表演！」另外，詩雅也會在9月22日至9月25日參與攻城獅新加坡之旅，這將是她成為慕獅女孩的首場公開活動。籃球／林秉聖意外成話題人物 前球團GM分析為何合約雙包案難落幕PLG／林秉聖雙約案還是未能解決 籃協：調處會尚未有結論PLG／攻城獅強硬抨擊台新挖角！要林秉聖9月1日報到 否則將提告蔡尚樺穩定交往男友11年 被拍帶「籃球鮮肉」林秉聖回住處