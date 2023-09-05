2023台灣設計展下月開展 侯友宜：來新北用友誼的手（圈）起全台
由經濟部與新北市政府共同主辦的「2023台灣設計展」，今（5）日上午在新北市政府召開展前記者會，經濟部次長林全能、新北市市長侯友宜、設研院院長張基義、總策展顧問龔書章及各展區策展團隊一同出席並合影進行宣傳。侯友宜在致詞時也邀請大家牽起「友誼」之手，把朋友Ο（圈）起來，大家認識新北、欣賞城市美學跟景觀文化，一起看設計。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，新北市是個擁有多元文化與山海並存的環狀城市，不同族群來到這裡定居生活，形成各區不同的產業聚落和人文景觀，深厚的人文底蘊充滿豐沛的設計動能，希望藉由設計創新思維導入城市治理，讓城市的發展越來越好。
侯友宜也提到，新北市美術館從他擔任副市長時開始招標，總算在10月6日第一次配合台灣設計展啟用，搭配地方的三鶯文創計畫，將變成北台灣重要的藝術重鎮；本次透過台灣設計展讓大家了解新北市，看到多元文化跟城鄉差距，也是台灣的縮影；提到活動主題的Ο（圈）起來就是串聯、環抱，更是種邀請，歡迎大家到新北市參觀台灣設計展，大家牽手在一起、Ο（圈）起來，認識新北、認識台灣，讓這片土地能更好。
新北市政府文化局表示，本次設計展主展區包含新北市美術館、鶯歌國民運動中心、鶯歌陶瓷博物館、同慶市民活動中心，邀請全台各世代設計師，以及耕耘新北的在地團隊齊聚一堂，以嶄新的視角展現新北市為軸的多元樣貌，透過山河、民俗、族群、產業、藝術、生活、城市治理到社會設計等議題，開展出新北不同型態與意涵。