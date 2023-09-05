賣地求生！「熱炒店必備」蘋果西打跌落神壇　細數大飲過往爭議

華為有望成全球手機出貨強者！國際分析師估今明兩年成長動能

▲華為新機「Mate60 Pro」自8月29日開賣後需求強勁，受益於新機的市場影響力，分析師預估，華為手機2023年出貨量將成長約65%，至3800萬部。（圖／擷取自華為官網）
▲華為新機「Mate60 Pro」自8月29日開賣後需求強勁，受益於新機的市場影響力，分析師預估，華為手機2023年出貨量將成長約65%，至3800萬部。（圖／擷取自華為官網）

記者鄭妤安／台北報導

華為日前推出新機「Mate60 Pro」，被視為在美國制裁下亮麗突圍，國際分析師郭明錤認為，對比舊款機型，相較下，Mate60 Pro出貨量在發售後僅4個月即可達550至600萬部，按此市場趨勢，Mate60 Pro在發售12個月後的累積出貨量，預期至少將達到1200萬部。受益於新機的市場影響力，華為手機2023年出貨量將成長約65%，至3800萬部。展望2024年，手機出貨量可望將達6000萬部，為全球手機品牌中出貨成長動能最強者。

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華為新機「Mate60 Pro」自8月29日開賣後需求強勁，郭明錤表示，對比舊款機型，支援4G的Mate50 Pro在2022年9月發售，發售12個月後的累積出貨量達250萬部。支援5G的Mate40 Pro在2020年10月發售，發售12個月後的累積出貨量達約600萬部。相較下，Mate60 Pro出貨量在發售後僅4個月即可達550至600萬部。

他觀察，按此市場趨勢，Mate60 Pro在發售12個月後的累積出貨量，預期至少將達到1200萬部。排除潛在非商業風險下，受益於Mate60 Pro需求與市場影響力，華為手機2023年出貨量將成長約65%，至3800萬部。展望2024年，華為手機出貨量可望將至少達到6000萬部，為全球手機品牌中出貨成長動能最強者。

華為供應鏈因Mate60 Pro的強勁需求而成為股市焦點，其中包括中國受惠廠商如中芯國際、唯捷創芯、聖邦股份、南芯半導體、美芯晟與長電科技；非AI股的半導體相關供應商，像是穩懋、GlobalFoundries、與Murata；光學廠如大立光、舜宇光學、韋爾股份、思特威、與比路電子。

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