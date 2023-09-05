批藍白造謠抹黑　民進黨諷柯文哲慣犯「為形塑自身政治聲望」

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林楚茵強調，藍營政客從宇昌、浩鼎、高端疫苗等在生技產業上，已多次的造謠與羞辱，甚至為打壓政府主張的綠能政策，不擇手段的追殺抹黑再生能源產業，但在野黨一連串的烏龍指控、抹黑、影射手段，只為遂行個人聲量，但錯失產業的發展，所受的傷害卻是全體人民共同承擔。
戴瑋姍指出，國民黨立委及參選人針對進口蛋就多次造謠抹黑，瞎扯超思是人頭公司、農業部圖利特定廠商，藍委洪孟楷更毫無事實根據批評，「政府不許小老百姓帶一顆雞蛋，卻讓超思進口上千萬顆」，但農業部已清楚說明，雞蛋進口過程一切合法，國民黨顯然「造謠成性、作秀不膩」。
戴瑋姍提到，自2022年10月起賴士葆、李貴敏、李德維、費鴻泰等人不斷造謠抹黑高端疫苗，如今成功透過WHO平台技轉，也就是承認高端是有國際背書，但他們竟然沒有一句道歉。
謝佩芬點名議員徐巧芯、藍委王鴻薇根本是「紅心二人組」，一路以來用不實言論造謠抹黑來成就自己的聲量，除造謠進口巴西雞蛋會致癌，過去也攻擊疫苗、綠能及前瞻建設，後來遭到打臉，爭議言論罄竹難書，但社會卻要為這樣的惡意手段付出重大成本。
律師團許渝澤律師說，憲法所保障的言論自由並非毫無邊際，任何人若僅基於懷疑卻蓄意迴避真相，甚至假言論自由之名，行惡意攻訐之實，即難以再主張言論自由而免除相關法律責任。他說，有心人士發表假消息和惡意攻擊抹黑的言論，除了可能觸犯社會秩序維護法外，還可能涉犯公然侮辱、誹謗等罪，甚至之後正式參選還涉及選罷法「意圖使人不當選」，所以無論是誰都需為自己的言論負起責任，而非僅以關注公眾議題、適當評論為擋箭牌，進一步行分化族群，造成社會混亂之實。