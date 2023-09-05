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批藍白造謠抹黑　民進黨諷柯文哲慣犯「為形塑自身政治聲望」

▲林楚茵、戴瑋姍、台北市立委參選人謝佩芬、律師團許渝澤今召開記者會。（圖／民進黨提供）
▲林楚茵、戴瑋姍、台北市立委參選人謝佩芬、律師團許渝澤今召開記者會。（圖／民進黨提供）

記者陳佩君／台北報導

距離總統大選不到半年，在野黨民眾黨、國民黨針對相關議題持續攻擊，民進黨發言人林楚茵、民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍等人今（5）日表示，藍、白從去年疫苗抹黑到今年綠能、前瞻、再到進口蛋等議題，為攻擊民進黨，一再造謠，相關言論恐已涉法。

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林楚茵、戴瑋姍、台北市立委參選人謝佩芬、律師團許渝澤今召開舉行「藍白造謠抹黑大聯盟」記者會。林楚茵表示，藍白兩黨抹黑造謠只為大選，民眾黨及該黨總統參選人柯文哲就是造謠慣犯，為了形塑自己政治聲望，去年以莫須有言論指控打擊疫苗；彰顯自己防疫成績，寧願和中央唱反調；前陣子明明是自己黨辦的活動未依正常程序接電造成跳電，卻抹黑台電。

林楚茵強調，藍營政客從宇昌、浩鼎、高端疫苗等在生技產業上，已多次的造謠與羞辱，甚至為打壓政府主張的綠能政策，不擇手段的追殺抹黑再生能源產業，但在野黨一連串的烏龍指控、抹黑、影射手段，只為遂行個人聲量，但錯失產業的發展，所受的傷害卻是全體人民共同承擔。 

戴瑋姍指出，國民黨立委及參選人針對進口蛋就多次造謠抹黑，瞎扯超思是人頭公司、農業部圖利特定廠商，藍委洪孟楷更毫無事實根據批評，「政府不許小老百姓帶一顆雞蛋，卻讓超思進口上千萬顆」，但農業部已清楚說明，雞蛋進口過程一切合法，國民黨顯然「造謠成性、作秀不膩」。

戴瑋姍提到，自2022年10月起賴士葆、李貴敏、李德維、費鴻泰等人不斷造謠抹黑高端疫苗，如今成功透過WHO平台技轉，也就是承認高端是有國際背書，但他們竟然沒有一句道歉。

謝佩芬點名議員徐巧芯、藍委王鴻薇根本是「紅心二人組」，一路以來用不實言論造謠抹黑來成就自己的聲量，除造謠進口巴西雞蛋會致癌，過去也攻擊疫苗、綠能及前瞻建設，後來遭到打臉，爭議言論罄竹難書，但社會卻要為這樣的惡意手段付出重大成本。

律師團許渝澤律師說，憲法所保障的言論自由並非毫無邊際，任何人若僅基於懷疑卻蓄意迴避真相，甚至假言論自由之名，行惡意攻訐之實，即難以再主張言論自由而免除相關法律責任。他說，有心人士發表假消息和惡意攻擊抹黑的言論，除了可能觸犯社會秩序維護法外，還可能涉犯公然侮辱、誹謗等罪，甚至之後正式參選還涉及選罷法「意圖使人不當選」，所以無論是誰都需為自己的言論負起責任，而非僅以關注公眾議題、適當評論為擋箭牌，進一步行分化族群，造成社會混亂之實。

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