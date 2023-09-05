小S激吻吳慷仁「鼻子壓到扁」 拍《此時此刻》：不接太可惜
《華燈初上》幕後團隊打造的都會愛情影集《此時此刻》將在Netflix上線，預告今（5）日釋出，相隔10年重回台劇的小S（徐熙娣），和吳慷仁首度合作就上演「鼻子壓扁」的激情壁咚吻，對此，小S坦言：「當時確定要接演的時候真的非常地緊張，因為我真的很怕自己演不好。可是後來得知團隊、對手演員是誰之後，我就覺得說，啊！這麼棒的對手跟團隊不接實在太可惜，想說那就上吧。」
記者羅凌筠／綜合報導
此外，將和林心如在劇中共譜一段唯美情誼，睽違12年再重返螢光幕前的女神林熙蕾也大讚：「故事非常吸引人，也有打動到我，再加上搭擋的是我非常欣賞的演員，也就促成了這次的合作。」也分享12年後重回拍戲現場，一切的環境、場景其實依然非常熟悉，就像從沒離開過一樣。
首次擔任影集製作人的修杰楷坦言製作過程所遇到的最大挑戰，是這次一共有10個單元和5位導演，每位導演都有不同的風格、編劇也有不同的想法，要融合大家的意見其實有一定的挑戰在，此外也表示：「非常感謝演員們很配合拍攝，甚至當時正是在疫情期間，很多時候檔期的調配很辛苦 ，但最後都很有效率地完成，這些雖是挑戰卻也很難忘。」
對於和首次挑戰製作人身份的修杰楷合作，總製作人戴天易讚賞表示：「跟修杰楷認識好久了，這幾年他也一直在嘗試跨足『製作』的領域，製作考慮的面向要比演員更全面，很多時候必須『當機立斷』地做最有利於團隊的選擇，這點我覺得修杰楷做得很恰當，甚至不惜幫團隊跟老婆賈靜雯溝通殺價。」
《此時此刻》除了意想不到的愛情發展，更有意想不到的華麗選角安排，涵括影視主持3大領域黃金卡司：王淨、朱軒洋、郭雪芙、劉俊謙、林柏宏、Lulu黃路梓茵、謝欣穎、章廣辰、張軒睿、楊銘威、宋芸樺、林哲熹、吳慷仁、小S徐熙娣、修杰楷、劉品言、林心如、林熙蕾、賈靜雯、曾敬驊，共同詮釋屬於台灣都會的10種愛情故事。