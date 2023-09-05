怨遭藍綠媒體輪番攻擊　郭台銘當場怒飆：你們沒有真實反映民意！

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郭台銘說，新北計程車工會四十週年開兩百桌，他敬酒了快兩個鐘頭，「你們去看畫面，你們媒體都知道，後來我看主流媒體通通剪掉，我只有講說媒體應該要有良心，我沒辦法只能透過自媒體自己去發聲，因為你們沒有真實反映民意。」
郭台銘表示，一個新聞機構要讓老百姓看到真實現象，他今天獨立參選並再三強調這是過程，他不笨也不傻，說他保送民進黨，為什麼綠色、藍色媒體都對他輪番攻擊，「為什麼？你們敢登這句話，我以後再接受你們訪問，不然以後我再也不接受你們訪問，因為你們去接受黨意，告訴你們老闆、總編這個能登，你們不是真的反映主流民意。」
不僅如此，郭台銘還指出，這是一個過程，如果他不出來，民進黨反而穩贏，現在他是唯一的中華民國派候選人，「我不受美國控制，所以美國不喜歡我；我不受國台辦控制，所以中國大陸也不喜歡我，中華民國為何要受人家控制？他大聲說出中華民國、金門和平宣言，一中各表是中華民國跟中華人民共和國坐下來談。」
此外，郭台銘還透露，他最近成立公司，2000萬美金過去，要成立一個真正的行動機構，邀請跨黨派、跨族群與跨世代去討論和平。
話鋒一轉，郭台銘又痛罵，大家說他是台獨，民進黨總統參選人賴清德兩次邀中國國家領導人習近平吃飯，這就不算台獨？他站在中華民國立場，去邀請對岸坐下來談，他這叫做台獨，這什麼邏輯不知道，藍綠媒體都再攻擊他，表示他是不受中國、美國控制人物，中華民國要走出來。