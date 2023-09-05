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加油就中1000萬！4張3-4月「千萬發票」沒人領 　錯過今天就充公

▲統一發票3、4月還有4張「千萬發票」沒人領，錯過9月5日最後兌換期限就得充公。（示意圖／NOWnews資料照）
▲統一發票3、4月還有4張「千萬發票」沒人領，錯過9月5日最後兌換期限就得充公。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃韻文／綜合報導

112年5-6月期統一發票於7月25日開出，共21名幸運兒中千萬大獎，不過日前財政部提醒，3-4月期還有4張「千萬發票」還沒人領取，兌領期限只到今（5）日最後一天，若是錯過財神爺，千萬發票變廢紙，曾去7-ELEVEN消費、騎車去加油的人快檢查錢包抽屜。

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112年5-6月期統一發票在7月25日開獎，獎金1000萬元的特別獎中獎號為「29268886」、200萬特獎中獎號碼為「12912565」20萬頭獎中獎號碼「04667172」、「12999667」、「77607087」，領獎期間至112年11月6日止。

▲112年5-6月統一發票開獎，快對獎。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲112年5-6月統一發票中獎號碼。（圖／NOWnews社群中心製表）
5-6月發票還沒對沒關係，先檢查身邊還有沒有遺忘的3-4月發票。財政部日前提醒，3-4月期統一發票千萬特別獎，目前還有4張還未有人現身兌領，兌領期限只到今天（9月5日），逾期將不能發給，財政部公開3-4月發票特別獎未兌領清冊，快檢查自己是不是幸運兒。

🟡112年3-4月期統一發票1000萬元特別獎未兌領清冊：
◾7-ELEVEN｜南投縣信義鄉玉山路82-2號，交易食品等，62元。
◾全家Family Mart｜屏東縣高樹鄉南興路141-5號，交易遊戲點數，2000元。
◾Google Play｜台北市信義區，交易應用程式，670元。
◾sanlong山隆加油站｜高雄市岡山區岡燕路500號，交易汽油，100元。

▲統一發票3、4月「對獎號碼」開出，千萬特別獎號為「20783987」。（圖/NOWnews製作）
▲112年3-4月統一發票中獎號碼。（圖／NOWnews社群中心製表）

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