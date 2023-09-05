獨／于美人參選被認反叛「說一就做二」 本人以Beyond神曲妙回
知名主持人于美人轉戰政壇，4月宣布以無黨籍身分投入台北市中正萬華立委選舉，近日星座粉專分析她個性反叛，擁有理想主義的本質、強烈的情緒渲染力以感染社會大眾，以及對權威主義者有強烈的抗衡意志與決心，「說一我就做二，對自己的意見極為堅持的人格特質」，《NOWnews今日新聞》詢問于美人看法，她以一首經典曲子巧妙回應。
記者楊穎軒／綜合報導
臉書粉專「占星論天下」以星盤解析于美人微妙的政黨傾向，以及決心投身政治的原因，小編表示，于美人有種如宗教之愛與人道情懷的理想主義，內心深處始終存在想為社會探究些什麼的情懷，且本人渲染力強烈，有股動力想透過情緒渲染力將這種水瓶精神感染給學生、觀眾，但這種情緒力量過於強烈，于美人必須常透過與人群保持疏離，適度讓自己隔絕於社會，才能保有自我與安全感的界線。
小編說，于美人對社會環境的秩序有一套強烈的原則與主張，經常對時事有自己分析、批判的見解，當社會上出現看不慣的事物與想法時，會主動提出批判性意見，並企圖予以修正，「有時候，這樣的看不慣，甚至近乎強烈到主動成為社會議題的意見領袖或改革主義者，尤其，對權威主義者有強烈的抗衡意志與決心，這個特色，反映在她早期參與綠營的政治節目主持上，明顯可見」。
最後，小編總結，認為于美人會嘗試走向政治，可能是本命盤中本來就可能會有的選項之一，也就是本身基於對社會的情懷，對此，于美人表示，自己非常認真地參與這場選舉，而認真必定沈重，「很多中正萬華的選民感嘆在政黨不斷更替下，為什麼還是有很多困難的處境長時間都不能解決？這些困境目前看來沒有現成的解方，但我依然要努力試著找解方，而這些過程都需要專注力，需要宗教信仰的力量，需要理想主義的情懷！」
于美人笑說，如果以後再有人問為何堅持用無黨籍參選，她會請對方看這篇分析，並以香港傳奇搖滾樂團Beyond的代表作〈海闊天空〉歌詞表述心境，「颱風過後，海闊天空。最近常聽這首歌鼓勵我自己。多少次迎著冷眼與嘲笑，從沒有放棄過心中的理想，原諒我這一生不羈放縱愛自由，也會怕有一天會跌倒，背棄了理想誰人都可以，那會怕有一天只你共我～」