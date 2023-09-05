終端消費疲軟、半導體復甦遞延　專家曝人才危機：青年躺平、消極

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對於半導體未來產業趨勢，SEMI國際半導體產業協會今年7月公布的《半導體設備預估報告》指出，全球半導體製造設備銷售總額將先蹲後跳，今年較去年創紀錄的1074億美元下滑18.6%至874億美元，並預測將於2024年出現反彈力道，在前段及後段部門共同驅動下，再次回到1000億美元水準；今年的市場逆風預計也將對材料市場帶來影響，整體材料市場預計將下滑6.6%至678億美金，但2024年預計將呈現復甦的態勢，成長8%，突破去年的高點。
晉麗明則說，整體產業、人才趨勢，要到明年第2季，甚至第3季，觀察晶片庫存、半導體需求、全球終端消費狀況，才會比較明朗，如手機、筆電等電子產品換季潮，是否能支持半導體產業向上提升；目前半導體產業人才需求持平，只是正值轉職潮，很多半導體廠商會出手，延攬重要研發人才，尤其是外商公司開始裁員時，這些優秀人才會被網羅。
晉麗明進一步說明，若總體經濟無法提升、美國通膨一直無法改善，就會影響到終端消費，畢竟目前全球半導體市場仍以成熟製程為主，先進製程所佔的營收比例還是太低，AI目前有很多大廠在實驗中，能否獲利還是未知數，整體還是要等到民生消費與基礎需求提升，才有可能帶動整個半導體產業的IC設計、晶圓製造、封測等，還需要半年以上的觀察期。
晉麗明表示，近期HP、Dell筆電大廠都在降價血拚，也影響台灣筆電代工廠緯創、英業達等產能利用率及出貨都下滑，可以看到整體半導體產業的生產、製造，都與民生消費相關，相信明天將開展的「SEMICON TAIWAN國際半導體展」，對於半導體產業景氣狀況，會有一些說法。
另外，他也提出台灣半導體產業的9個人才警訊，「世代差異」為首要衝擊，新世代工作價值觀丕變，不易受傳統工作思潮影響，許多年輕人做網紅、跑外送，甚至躺平、消極應對職場，難以接受半導體產業「高技術、高紀律、高耐壓、高責任心」的工作型態，這也顯示「長江後浪推前浪」的人才傳承機制已然失靈，當前浪等不到後浪，以人才為本的半導體產業，人才危機正拉響警報！
晉麗明說，台灣地緣風險提高，各國期盼半導體產業在地化，全球爭奪半導體技術人才，未來招募只會更加艱辛；台灣半導體人才培育，緩不濟急，政府與台成清交及中山、北科大等學校催生成立半導體學院，但每年700位人才的培育速度，遠不及產業的人才需求，大學院校擴大理工人才的招生計劃，在無法逆轉的「少子化」現象下，如何引發多元價值觀的年輕世代，投入科技產業的懷抱，尚需努力。
晉麗明提到，企業須注意「高薪搶才，難有回頭路」，去年第2季半導體、晶片非常希缺，全球大廠都在瘋狂撒錢，高薪徵才毫不手軟，一旦全球各國都加入搶才行列，薪水只會越墊越高，台灣廠商如何持續研發、營運有競爭力，祭出更高薪來留任或網羅IC設計、半導體人才，會是未來嚴峻議題。
另外，台廠赴海外設廠，海外員工是否能接受台灣半導體業24小時輪班和責任制，加上中外民情和文化的衝擊、以及新世代對工作價值觀的差異，都為半導體產業人才布局增加些許難度。
晉麗明說，「大廠笑傲江湖，中小企業哀鴻遍野」，人才市場失衡的結果，許多企業將面臨人才斷鏈危機；在多元價值觀的衝擊下，半導體及科技產業與民生消費服務業的人才大戰，鹿死誰手，尚未可知。
晉麗明建議，人才是半導體產業發展的百年大計，國家應成立專責常態性組織，以國家層次來面對地緣政治及貿易戰的風險，與廠商共同站在第一線，對抗挑戰；積極整合相關部會及從大學到國／高中（職），訂定理工人才的完整培育體系、有系統結合專業師資；同時，推出更前瞻的產業政策及具體可行的國際攬才計劃、協助企業在全球布建研發及生產的據點，才能確保半導體產業的世界領先地位。