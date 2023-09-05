獨立參選挨轟「保送賴清德」　郭台銘氣炸嗆：我有那麼笨嗎？

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郭台銘還提到，某個黨的候選人總幹事稱，900萬就能買一份民調，他日前在新北市計程車工會餐敘，並且跟在場運將聊天，運將們也把心聲都說出來，「我問他們誰有接收過民調？幾乎沒有人，每天開車怎麼接收？民調不能測出主流民意。」
郭台銘直言，他認為他的選民都是隱性的，大部分不善於表態，問券製作也一樣，單問一個郭台銘獨立參選贊不贊成，會不會讓賴清德躺著選，「我有那麼笨嗎？我有那麼傻嗎？我目的是協助賴清德嗎？」。郭表示，他這一輩子只跟賴見過一次，就是在金門和平宣言時，下架民進黨、賴清德換人執政，這是他唯一的目的，讓賴清德躺著選，他絕對不支持。
郭台銘質疑，台灣面臨現在經濟問題，檯面上幾位人物，有誰這輩子替自己賺過錢？他們都在花政府的錢輕鬆愉快，大家問他0到6歲國家養錢從哪來，一名公司大老闆說曾告訴李登輝南部交給他管，政府效率可以增加多少、成本可以降低多少，政府花防疫8000多億預算，計程車工會司機告訴他，3年一毛錢補助都沒有，他們難道不會憤怒嗎？工會為何說唯一支持郭台銘，就是希望他把經濟搞好，能有更多收入。
郭台銘說，為什麼台北、新北計程車工會都出來挺他？就是希望能把經濟搞好，疫情期間那麼多預算，都沒有到運將手裡，這都是不攻自破，這有做在民調裡面中嗎？話說到此，郭台銘又突然向在場媒體說，你們放下手上工作都是老百姓有一票，要曉得為何他跟里長到每個地方去看基層，因為他們才是主流民意。
至於國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德都提及要調整巴士量表，郭台銘則說，今天主要談經濟，而他都是實問實答，有的人不問不答，有的人是不答，有的人是隨便答，錯了再改，他要實問實答。
未料，郭台銘則又再次痛罵媒體，「我只要講錯一件事情，你們就回去修理我，因為你們現在態度是，爭取任何我講錯一個字，然後回去好讓你們老闆交差，這樣你們才能加薪。」
媒體追問，藍白打算9、10月合作？郭台銘回應，他是站在民意這邊不接受黨意，他們兩黨利益交換，若他出來贏了選舉，他要告訴藍白綠所有官員對國家忠誠。然而，此時有媒體表示，「他們排擠你啊」。郭回答，他這輩子都逆境中求生存，他不是傻瓜只要媒體對他公正，相信自己機會還是很大。