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開學季不厭世！7-11美式、拿鐵第2杯10元　思樂冰升級特大杯免費

▲7-11安慰開學季不憂鬱，9月7日起至10日限定，特大杯美式、特大杯拿鐵、雞尾酒氣泡咖啡、大杯精品美式等第二杯10元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11安慰開學季不憂鬱，9月7日起至10日限定，特大杯美式、特大杯拿鐵、雞尾酒氣泡咖啡、大杯精品美式等第二杯10元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

開心暑假正式結束！大學生將於9月4日、11日陸續開學，為了安慰大家開學不憂鬱，7-11自9月6日開始推出現煮咖啡優惠，包括濃粹美式／拿鐵買3送1，思樂冰免費升級特大杯，也就是39元中杯的價格，可以喝到超大容量，還可搭自帶杯5元折扣，換算下來單杯只要34元；還有9月7日起至10日限定，指定品項咖啡「同品項第二杯10元」，包括拿鐵、美式。明（6）日有全家一個月一次的好咖日優惠登場，單品美式、拿鐵通通買6送6可寄杯。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月6日至9月19日
濃萃美式（原價50元）、濃粹拿鐵（原價60元）享買3送1優惠，約75折。

現萃茶全品項第2杯6折（不包含香鑽水果茶與冰淇淋紅茶）

思樂冰特大杯（檸檬汽水／蘋果蘇打／可口可樂），原價45元／杯，特價39元／杯。

▲7-11思樂冰正式開賣，新增不同的容量、口味上市。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11思樂冰特大杯特價39元。（圖／記者鍾怡婷攝）
📍門市｜9月7日至9月10日
特大杯美式（原價60元，特價35元）、特大杯拿鐵（原價70元，特價40元）、雞尾酒風味氣泡咖啡系列（原價99元，特價55元）、大杯精品美式（原價100元，特價55元）、精品小農冰磚系列（原價120元，特價65元）、珍珠椰果四季春青茶（原價60元，特價35元）同品項第二杯10元

加碼會員消費單筆滿250元即可享有OPENPOINT點數10倍送，每位會員贈點上限2筆，每筆消費贈點數無上限。

📍門市｜9月6日至11月28日每週一、二
精品美式／拿鐵大杯70元（原價100元／110元），每杯再加贈OPEN POINT 20點。

📍APP｜即日起至9月9日
To b. by agnès b.經典冰可可飲品，2杯優惠價格140元，每日限量5000組。（原價99元，特價70元）

▲迎接七夕情人節，7-11與法國時尚品牌agnès b.合作，推出經典冰可可飲品。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11與法國時尚品牌agnès b.合作，推出經典冰可可飲品。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡全家9/6單品咖啡買6送6
全家每月好咖日將於9月6日登場，APP隨買跨取限定，單品美式、拿鐵通通買6送6，於9月6日上午10點限定開賣，大杯單品美式原價100元、中杯單品美式原價80元／杯；大杯單品拿鐵原價110元、中杯單品拿鐵原價90元／杯，還可疊加自帶杯折扣5元優惠，相當於中杯單品美式最便宜35元開喝，用經典咖啡的價格，無痛升級成職人嚴選的單品咖啡。

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