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亞運倒數／電競成正式項目！英雄聯盟、傳說對決組「明星中華隊」

▲2023杭州亞運將電子競技納入正式項目，台灣參與的項目包括《英雄聯盟》、《絕地求生M》、《Garena傳說對決》及《快打旋風5》，各個都有機會奪下獎牌。（圖／台灣電子競技聯盟）
▲2023杭州亞運將電子競技納入正式項目，台灣參與的項目包括《英雄聯盟》、《絕地求生M》、《Garena傳說對決》及《快打旋風5》，各個都有機會奪下獎牌。（圖／台灣電子競技聯盟）

記者張志浩/綜合報導

2023杭州亞運將於9月23日開幕，中華隊各領域好手也已進入最後備戰階段，《NOWnews》也將推出亞運倒數系列專題，帶領讀者看熱鬧也懂門道，今（9）日將介紹首次進入亞運正式項目的「電子競技」，中華隊共參與4個項目、派出23名選手與教練參戰，每項目都相當有希望替中華隊奪取歷史第一面「電競獎牌」。

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「電子競技」其實在2018雅加達巨港亞運就已成為「示範項目」，中華隊當時拿下二銀一銅的成績，而在電競市場價值在國際不斷擴增的情況下，終於正式被承認為正式項目，本次2023杭州亞運的電子競技主要以比出勝負的「對戰類」遊戲為主，而台灣參與的項目包括《英雄聯盟》、《絕地求生M》、《Garena傳說對決》及《快打旋風5》等。

▲「電子競技」在2018雅加達巨港亞運就已成為「示範項目」，中華隊當時拿下二銀一銅的成績。（圖／取自中華民國電子競技運動協會）
▲「電子競技」在2018雅加達巨港亞運就已成為「示範項目」，中華隊當時拿下二銀一銅的成績。（圖／中華民國電子競技運動協會）
《英雄聯盟》組豪華戰隊！挑戰中韓力拼奪牌

《英雄聯盟》可說是近年在電競市場上最受矚目的焦點，本屆中華隊共派出6名選手，包括兩位分別效力國內PCS賽區CFO戰隊與DCG戰隊的上路Rest、Hanabi；其餘選手清一色是中國LPL賽區的旅外選手，包括WBG戰隊打野Karsa、EDG戰隊中路FOFO、UP戰隊下路雙人線Doggo和SwordArt，教練則由WarHorse（戰馬）擔綱。

對有在關注《英雄聯盟》的玩家們來說，本次亞運中華隊陣容可說是一時之選，除了台灣國內傳奇打野Karsa、輔助SwordArt外，中路FOFO本屆在LPL也有不錯的成績，Doggo更是眾人相當期的年輕選手，搭配上賽事經驗老道的Rest、Hanabi，期盼能與擁有Faker的韓國隊，以及地主中國隊力拼獎牌。

2023杭州亞運的《英雄聯盟》賽事，官方規章預定將以13.12版本遊戲進行，冠軍戰在9月29日，整體賽事將分為兩階段，第一階段「小組循環賽」、第二階段「淘汰賽」，撇除先前在「亞運征途前導賽事」取得第一種子的中國、馬來西亞、印度與沙烏地阿拉伯會直接進入8強外，其它隊伍將抽籤分配至 A、B、C、D組進行小組循環賽，小組賽採BO1制度、每組積分最高隊伍就晉級至淘汰賽。

▲第19屆杭州亞洲運動會電競代表隊23人名單正式公告，圖為《英雄聯盟》項目選手名單。（圖／取自中華民國電子競技運動協會臉書）
▲2023杭州亞洲運動會電競代表隊23人名單正式公告，圖為《英雄聯盟》項目選手名單。（圖／取自中華民國電子競技運動協會）
《傳說對決》小鮮肉出征！BRO戰隊不只想在職業聯賽稱霸

與《英雄聯盟》同為DOTA類遊戲，透過手機遊玩的《傳說對決》在亞洲也先掀起不小熱潮，《傳說對決》將以「亞運特別版本」進行，將由中國《王者榮耀》的51隻英雄和台灣《傳說對決》的12 隻英雄組成英雄池給予選手操作，大部分的英雄技能在兩個版本皆是相通，13支參賽隊伍將被分成4組，經由單循環BO1賽制，取分組前2名晉級8強BO3淘汰賽，冠軍賽9月26日舉行。

本屆《傳說對決》中華隊將由GCS職業聯賽二連霸的台灣隊伍BRO Esports出戰，分別是凱薩路Pika、打野TLin、中路Xin、魔龍路Zirui和Paul、輔助T1，5名選手皆在2000年後出生，最年輕的打野TLin甚至是2005出生，18歲就將代表台灣出征亞運。

▲《傳說對決》亞運中華隊選手名單。（圖／CTESA提供）
▲2023杭州亞運《傳說對決》項目，將由台灣隊伍BRO Esports出戰。（圖／CTESA提供）

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