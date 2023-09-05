櫻桃農藥又超標！食藥署邊境再抓3萬公斤 美方2大回應曝
食藥署今（5）日公布最新一批邊境查驗結果，其中又有2批美國櫻桃產品出現農藥超標情況，今年已累計35批違規。食藥署對此提出3項管制措施，美方則表示，會要求相關產品出口時符合台灣法規，並持續監測農藥殘留情況，確保未來產品符合法規。
記者林志怡／台北報導
美國鮮櫻桃產品今年多次出現農藥超標情況，食藥署今再公布兩批鮮櫻桃產品農藥超標，分別為15,306公斤、17,418公斤，超標農藥項目均為滅芬座，因不符合相關食品安全規範，故案內不符合商品依規定退運或銷毀。
食藥署副署長林金富表示，截至9月5日，美國相關農藥違規鮮櫻桃產品總計35批，都在邊境退運或銷毀，並採取3項管制措施，包括要求美方於9月5日前提出改善說明、8月21日起暫停輸入多次違規的4間製造廠、加強其他美國櫻桃產品抽驗比例至50%。
此外，林金富補充，今日公佈違規的兩批櫻桃，都來自遭暫停輸入的製造廠，但申報進口時間就為8月14日、為食藥署宣布暫停輸入前。
對於相關產品多次違規，美方則於9月1日提出改善措施表示，會要求美方農民與出口商，將產品輸出至台灣時，應符合台灣法規，美方也會持續監測農藥殘留情況，確保未來產品符合法規規範。