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蔡英文訪史瓦帝尼！隔6個月再訪友邦　「這原因」出訪次數輸扁馬

▲總統蔡英文率團訪問非洲友邦史瓦帝尼。（圖／翻攝自總統府發言人YouTube）
▲總統蔡英文率團訪問非洲友邦史瓦帝尼。（圖／翻攝自總統府發言人YouTube）

記者林怡昕／台北報導

總統蔡英文今（5）日啟程出訪我國在非洲唯一友邦「史瓦帝尼」，預計將進行兩國元首會談，這是蔡英文任內第二度出訪史國，也是任期內第9次的出國訪問，過去前總統陳水扁為出國訪問次數最多的總統，在任內共出訪15次，不過由於疫情阻撓，蔡英文有3年時間無法出訪友邦。

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蔡英文在年初出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯後，今天啟程前往我國非洲唯一友邦「史瓦帝尼」，本次出訪是蔡英文任期內第9次的出國訪問，盤點過去總統出訪次數，陳水扁為出國訪問次數最多的總統，而前總統馬英九則位居第二位。

根據總統府官網資料，前總統陳水扁主張「全民外交」政策，他在2000年到2008年皆有出訪紀錄，8年前後共出訪15次，行程遍及歐洲梵蒂岡；非洲甘比亞、布吉納法索、查德、塞內加爾、聖多美普林西比、馬拉威、史瓦帝尼與利比亞；美洲美國、多明尼加、尼加拉瓜、哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、巴拿馬、巴拉圭、宏都拉斯、貝里斯、聖克里斯多福、聖文森及聖露西亞；大洋洲帛琉、索羅門群島、馬紹爾群島、吉里巴斯、吐瓦魯、斐濟與諾魯；亞洲阿拉伯聯合大公國與印尼，共5大洲31國。

馬英九則位居第二位，他主張「活路外交」政策，出訪紀錄達13次，曾前往包括教廷、新加坡、布吉納法索、甘比亞、史瓦帝尼、聖多美普林西比、美國、巴拉圭、貝里斯、瓜地馬拉、多明尼加、薩爾瓦多、巴拿馬、尼加拉瓜、宏都拉斯、海地、聖露西亞、聖文森及聖克里斯多福、馬紹爾群島、吉里巴斯、吐瓦魯、諾魯、索羅門群島、帛琉等5大洲共25國。

現任總統蔡英文則在第一任期內，展開7次的出訪行程，包含中南美洲的巴拿馬、巴拉圭、宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多、貝里斯，位在太平洋的馬紹爾群島、吐瓦魯、索羅門群島、帛琉、諾魯，位在加勒比海的海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國及聖露西亞，非洲的史瓦濟蘭王國等18國。

蔡英文在第二任期內，則因為新冠疫情攪局，相隔3年再度於今年3月29日前往瓜地馬拉及貝里斯等友邦國家，而相隔6個月，適逢兩國建交55週年，也是史瓦帝尼王國獨立建國滿55週年，蔡英文將於台灣時間晚間10點抵達史瓦帝尼，史國總理戴克禮也將親往迎接並舉行歡迎儀式，隨後展開兩國元首會談，針對雙方合作項目進行磋商，會後並將共同見證簽署合作文件。

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