麥當勞鰲龍蝦堡「生菜超多」！網怒像花錢吃草　「平民版作法」曝

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開賣一周以來，已有許多民眾爭相朝聖，並搶先分享試吃心得，正反兩派聲量都不小。有民眾抱怨大小不如想像，「去熱炒店點一份鮮蝦沙拉都比這份量多」，反而是生菜太多、且多到沙拉不夠拌，像是花了385元在吃生菜，還帶著微苦的口感。最後更放上九天玄女唯一指定姊妹「廖麗芳」的配圖來表達感想，超過近1500人按讚。
同樣有人受「生菜之苦」，認為螯龍蝦肉塊不小，但底下全部都是滿滿生菜，沙拉醬卻少得可憐，對比信義區龍蝦堡399元只比麥當勞多19塊，前者無論份量、味道、配菜豐盛度都大勝，雖然麥當勞龍蝦堡吃起來不至於很雷，但回購率是零，寧可下次去信義區吃。
但還是有不少人給出好評，大讚新鮮生菜很多，夾入有奶油香味的 甜麵包頗為美味，螯龍蝦也帶著微微海鮮鹹味，整體表現不錯。另有人直呼「好吃！」螯龍蝦本人滿有鮮度。除了搶先朝聖的消費者，有才的網友更突發奇想，分享「平民版復刻配方」，笑稱食用時「閉上雙眼大口咀嚼」，還原度可達95%。
📌平民版復刻配方
◾材料：
超商大亨堡麵包12元
龍蝦風味沙拉125元（250g，可做3份）
◾作法:
1、將超商大亨堡麵包烤至焦脆。
2、擠入80g龍蝦風味沙拉。
3、有條件的可加入幾片美生菜即可食用。