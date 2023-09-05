零星急單難敵市場需求疲弱　Q2全球前十大晶圓代工產值仍季減

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三星（Samsung）第二季晶圓代工事業營收為32.3億美元，季增17.3%（僅計入晶圓代工營收）。第三季同樣受總經不佳影響，導致Android智慧型手機、PC及筆電等主流需求不明，八吋產能利用率持續下探，儘管第三季開始將有蘋果（Apple）新機帶來備貨活動，但營收成長幅度有限。
格羅方德（GlobalFoundries）第二季營收與第一季大致持平，季增僅0.2%，約18.5億美元，其中智慧型手機及車用領域等營收均有成長；網通則有縮減。第三季同樣受經濟逆風衝擊，但格羅方德能承接來自美方航太、國防、醫療等特殊領域晶片代工，及車用相關訂單與客戶簽訂長約（LTA）而較為穩定，有效支撐格羅方德產能利用率，故預期第三季營收應持平上一季。
聯電（UMC）第二季受惠於TV SoC、WiFi SoC等零星急單，第二季營收約18.3億美元，季增2.8%。第三季由於終端消費未有全面復甦跡象，急單效應開始消退，預期產能利用率及營收均會下滑。
基於零星訂單復甦及中國國產替代效應，中芯國際（SMIC）第二季營收季增6.7%，達15.6億美元。總產能利用率整體較第一季回升，但八吋營收仍持續走弱；十二吋則季增約9%，顯示國產替代效應主要源自Driver IC（AMOLED DDI、TDDI）、NOR Flash、MCU等，有效支撐營收成長。儘管今年旺季效應較弱，但中芯國際出貨與產能利用率有望持續改善，帶動第三季營收增長。
第二季排名第六至第十名業者最大變動為晶合集成重回第十名，其餘業者排名無變動。華虹（HuaHong Group）、高塔半導體（Tower）、力積電（PSMC）第二季營收大致與前季持平或略減，預期第三季營收走勢同第二季。值得注意的是，第二季由於供應鏈急單多來自面板產業，相關業者世界先進（VIS）、晶合集成受惠，世界先進基於LDDI急單，第二季營收季增19.1%，達3.21億美元，大小尺寸DDI、PMIC營收均有成長，然終端需求尚未全面回溫，雖第三季營運仍能成長，動能將受到抑制。
晶合集成第二季營收季增高達65.4%，達2.68億美元，再次超越東部高科（DB Hitek）重返第十名。其中，主要受惠於LDDI、TDDI等庫存回補急單，及55nm較高價製程產能開出並成功出貨，帶動晶合集成第二季產能利用率回升至60~65%，且貢獻營收急遽成長。儘管消費性電子需求尚未全面回溫，但基於中國國產替代趨勢，加上晶合集成積極促銷搶市，並且適逢下半年CIS客戶新品進入備貨量產，第三季晶合集成產能利用率及營收均預期會再提升。
展望第三季，下半年旺季需求較往年弱，但第三季供應鏈包含如AP、modem等高價主晶片，及周邊IC訂單有望支撐蘋果供應鏈夥伴的產能利用率表現，加上少部分HPC AI晶片加單效應推動高價製程訂單。TrendForce預期，第三季全球前十大晶圓代工產值將有望自谷底反彈，後續緩步成長。