不甩颱風！越南國慶各地湧入大量旅客 海灘擠滿觀光客
越南在9月2日迎來國慶，由於1日到4日是越南的國慶連假，越南各地迎來大量旅客，被稱為渡假天堂的越南中部出現超多觀光客，塞滿旅客的海灘蔚為奇觀。雖然近期有颱風在越南附近徘徊，但絲毫不影響越南人的好心情。
國際中心/綜合報導
根據《越南快訊VnExpress》，越南在9月1日迎來國慶四天連假，雖然越南部分地區受到颱風蘇拉（Saola）影響，但不影響越南旅客的度假好心情，越南中部薩姆森（Sam Son）海灘上出現大量旅客，截至昨（4）日各地人員流動頻繁。
胡志明市旅遊局統計，本次國慶連假共接待96萬人次旅客，客房入住率高達80％，旅遊收入增加2.8萬億越南盾（約等同於1.1617億美元），帶動國內經濟發展。而越南中部渡假勝地峴港則接待254,000人次，旅遊收入則超過9,150億越南盾。不過由於颱風天氣惡劣，越南國慶假期期間，前往越南最大島嶼以及附近的南渡島和漢山島的船隻和渡輪服務暫停。
越南工時非常高，一週需要工作6天，每天至少8小時，難得有四天連假，讓國民都相當開心，罕見的四天連假讓新興中產階級紛紛規劃出遊，有利刺激消費、振興低迷景氣，也因此即便有颱風且人很多，仍不減旅客的開心情緒。