半世紀最慘！「達那風暴」釀西班牙洪災 至少3死3失蹤
達那風暴（全稱「孤立高空低氣壓」, Depresión Aislada en Niveles Altos，簡稱DANA）襲向西班牙，給多地帶來超大暴雨，包括首都馬德里在內，到處都傳出淹水災情，截至發稿時間為止，已至少造成3人死亡、3人失蹤。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，達那風暴挾帶強風暴雨，讓西班牙多地都「做水災」，馬德里（Madrid）、卡斯提亞-拉曼查（Castilla-La Mancha）、加泰隆尼亞（Catalonia）、瓦倫西亞（Valencia）的街道，許多車輛都被大水沖走，中部城市托雷多（Toledo）周遭地區則傳出3人罹難。
死者中，有人是被困在電梯中溺斃，還有人是因為車輛遭大水滅頂而亡，救難隊員還在搜索幾名遭土石流沖走的民眾。
馬德里緊急救難中心光是3日深夜至4日凌晨，就接獲逾1200通求救電話。據悉，馬德里12小時的雨量就高達每平方公尺120公升，打破1972年每平方公尺87公升的紀錄。網路上，一些關於馬德里地鐵車廂外降雨如「瀑布」、水流從車廂門縫湧入車廂內的畫面也廣為流傳。
報導指出，達那風暴一般發生在秋季，主要是因冷空氣與來自海上的暖風結合而形成，由於西班牙剛經歷一個炎熱異常的酷暑，土地相當乾燥，意味著雨水不易被吸收，因此更有可能發生洪災。
雖然不能說這次洪災是氣候變遷的直接後果，但高溫、大雨等極端天候，確實也與氣候變遷有關，災難也因此加劇。隨著5日起風雨逐漸緩和，西班牙國家氣象局已解除多數地區警報，後續的收拾工作、重建恐將花費不少時間。