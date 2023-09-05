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Mate 60 Pro國外賣爆！台灣何時能買　華為官方7字回應給答案

▲華為日前無預警開賣新款旗艦手機Mate 60 Pro，搭載麒麟9000S處理器，被發現似乎支援了「5G」，意味華為與中芯國際似乎繞過美國，突破了5G晶片封鎖，但該消息並沒有獲得華為證實。（圖／翻攝官網）
▲華為日前無預警開賣新款旗艦手機Mate 60 Pro，搭載麒麟9000S處理器，被發現似乎支援了「5G」，意味華為與中芯國際似乎繞過美國，突破了5G晶片封鎖，但該消息並沒有獲得華為證實。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

華為日前無預警開賣新款旗艦手機Mate 60 Pro，搭載麒麟9000S處理器，而這次引起熱烈討論的地方就在於被發現似乎支援了「5G」，意味華為與中芯國際似乎繞過美國，突破了5G晶片封鎖，但該消息並沒有獲得華為證實，官方表示要等9月發布會才會有更近一步的消息。至於台灣賣不賣華為Mate 60 Pro，華為技術台灣總代理訊崴技術表示：團隊仍在評估中。

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華為最新手機Mate 60 Pro近期引發科技圈討論，官方雖然沒有提到使用5G晶片，但網友卻陸續發現網速等同於5G，讓大家開始猜測「華為Mate 60 Pro的麒麟9000S晶片，到底是誰代工的？」、「華為不僅擁有晶片設計能力，現在還能夠自主生產？」，功能強大，據稱中國不少華為直營店都開始搶買新機。

▲華為Mate 60 Pro使用的9000S晶片在美國科技的封鎖之下可說是重大突破，而另一亮點是支持衛星通話，但實用性可能不太高。（圖／翻攝官網）
▲華為Mate 60 Pro使用的9000S晶片在美國科技的封鎖之下可說是重大突破，而另一亮點是支持衛星通話，但實用性可能不太高。（圖／翻攝官網）
而華為是否在台灣販售新手機？華為技術台灣總代理訊崴技術表示：針對華為Mate 60 Pro是否引進台灣市場銷售，團隊仍在評估中，如有進一步消息，會盡快通知。同時預告預計9月底將舉辦HUAWEI秋季新品發佈會，預計會有更多華為新品加入。根據業界人士透露，9月在台的發表會應該還是看不到華為手機，依舊會以穿戴裝置為主。

據悉華為Mate 60 Pro使用的9000S晶片雖落後台積電，但在美國科技的封鎖之下可說是重大突破，而另一亮點可能是支持衛星通話，但實用性可能不太高。現階段來說，即便華為擁有強大相機、螢幕、處理器，在沒有Google服務的加持之下依舊是個硬傷，無法使用Gmail、Google地圖、Chrome、YouTube等，對於台灣用戶來說會是極大的挑戰，業者從長計議在台上市計劃也是意料中的事情。

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