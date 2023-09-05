疫情增溫！桃園本土登革熱+8 衛生局籲做好孳清及健康管理
桃園市4天（9月1日至9月4日）新增確診8例本土登革熱個案（累積13例），新增個案於疾病潛伏期間皆有臺南市旅遊或居住史，其中3名為1家人至台南旅遊，均已完成疫調孳清，並規劃完成家戶50公尺範圍化學防治工作。衛生局呼籲，大專院校下週即將開學，各學校開學前做好環境管理，落實「巡、倒、清、刷」，尤其近二日海葵颱風過境造成降雨應儘速清理低窪積水，避免病媒蚊增生，學生返校後也請做好自主健康管理，有疑似登革熱症狀請儘速就醫。
記者李春台／桃園報導
衛生局說明，近4日新增8名本土登革熱個案，分布於蘆竹區（1名）、八德區（3名）、大溪區（2名）及中壢區（2名），其中八德區3名個案為一家人，8月19日至台南旅遊5日，返回桃園後妻子先有發燒、全身骨頭痠痛症狀，至醫院就醫快篩確診，先生與小孩採檢後確診；其餘5名個案經疫調顯示，也都有台南旅遊史。
衛生局提醒，下週大專院校即將開學，請大專院校務必於開學前完成校園環境巡查，尤其颱風過境後大雨造成積水或低窪，請加強巡查與清除積水容器，學生返回校園後也請自主健康管理14天，加強監測學生健康，倘出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、骨頭關節痛等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，如經確診，並請配合衛生單位告知潛伏期、接觸史等疫調，外出請著淺色長袖長褲、使用使用政府機關核可的防蚊藥劑－含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分、減少外出，以儘速防堵疫情擴散，如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800-033-355洽詢。