cama咖啡變時髦！聯名DYCTEAM露營風「野咖」新品 丹寧緹花周邊
cama café咖啡變時髦了！今（5）日攜手生活時尚品牌DYCTEAM、台電文創，打造聯名露營風「野咖 A Cup of Chill」秋日主題季，推出「秋天的第一杯咖啡」，3款桂花香及栗子香新品飲料，還打造丹寧緹花周邊商品；松菸的 「豆留文青店」，即日起至11月14日每晚還有限定聯名光雕秀。
記者蕭涵云/台北報導
cama café咖啡推出全新聯名企劃，攜手生活時尚品牌DYCTEAM、台電文創，打造露營風「野咖 A Cup of Chill」秋日主題季，為民眾奉上「秋天的第一杯咖啡」。cama café董事長何炳霖視「創新」為品牌DNA，分享「這次以秋季熱門的山林野營、當季風味為靈感，」與跨領域合作，希望給民眾全新的五感體驗。
秋日飄香的清新桂花香、與甘甜濃郁栗子香，搭配咖啡催生3款專屬飲品，「好野人馥桂美式」、「好野人馥桂拿鐵」選用中深焙豆，萃出堅果與黑巧克力的微苦風味，入口卻喝的到滿溢桂花香；「好野人栗香拿鐵」則將法國原裝進口例子泥拌入拿鐵咖啡，香醇濃郁氣息更顯平衡風味。
在CAMA COFFEE ROASTER的豆留系列旗艦店，還販售「好野人森川氣泡美式」，以通寧水與濃縮咖啡為基底，加入玫瑰果露、糖漬檸檬，飄散酸甜花果香再點綴山蘿蔔葉；而「好野人帳篷蕎麥拿鐵」，還以露營視覺呈現，把台灣在地風味的鹿港麵茶拿鐵，表面撒上象徵土壤的可可粉，最後再放上帳篷形狀的蕎麥茶包，建議可直接拌入拿鐵，讓蕎麥茶包散發香氣。
而與生活時尚品牌DYCTEAM、台電文創聯名的丹寧緹花周邊商品，DYCTEAM運用擅長的浮緯紗特性，特別將cama café重要的IP「Beano」融入其中，打造聯名視覺延伸至這次合作的專屬飲料杯身 、帳篷造型浸泡式咖啡、野咖環保杯套，與DYCTEAM x cama café丹寧緹花聯名限量外套。可愛的「Beano」在丹寧緹花紋路中或站或坐，有如野營叢林般自在穿梭。
松菸「豆留文青店」即日起至11月14日止，每天晚上6點到8點還有限定聯名光雕秀，可以欣賞全新的DYCTEAM x cama café丹寧緹花視覺藝術。
另外，網美咖啡廳「根本在旅行」則進駐昇恆昌旗艦店，將每個周末舉辦「好好昇活」系列活動，包含鳳梨酥製作、親子體驗互動、品酒、瑜珈、花藝香氛等課程。而昇恆昌電商也搶先開跑28周年慶，推出聯名限定SNOOPY系列滿額贈品，於內湖旗艦店首次亮相11公尺超大打卡牆，一次可跟100隻SNOOPY拍照。