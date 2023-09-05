金門最高曾有10萬大軍 反攻大陸跳板因這原因而戰略地位下滑
國防部將自明（2024）年1月起恢復一年期義務役，首年徵集總人數預估約9100人，為解決外離島駐軍編現比偏低情形，國防部明年將把700名義務役人員分發至包括東沙、東碇、亮島、高登、東引、金門與馬公等外離島服役，平均13名義務役役男中將有1人分發到外離島。過往兩岸局勢緊張時代，金門被當成「反攻大陸跳板」，曾駐軍高達10萬人，但隨著武器投射距離突飛猛進，戰略地位下滑，國軍大幅裁軍後剩3000名駐軍。
記者呂炯昌／台北報導
1949年國民黨政府從中國撤退來台後，金門距離對岸僅10公里成為兩岸兵家必爭之地，中共試圖佔領金門作為後續解放台灣的前沿基地，退居台灣的國民黨政府則將金門打造為反攻大陸的跳板。1949年10月25日，共軍登陸金門爆發古寧頭戰役、1958年8月23日共軍砲轟金門、馬祖，爆發823砲戰，這兩場關鍵戰役共軍都煞羽而歸，奠定了中華民國此後在台灣的安定繁榮，也一步步將金門打造為軍事重鎮。
金門最高曾有高達10大軍，金門防衛司令部最高首長為司令官，官拜陸軍上將，在1956至1992年金馬實施戰地政務時期，統管金門的軍務及政務。
金門實施政務時期，當地居民主要靠做阿兵哥生意維生，許多金門人甚至因而致富，能到對岸廈門置產。另外，為了滿足軍人性需求，金門也於1950至1990年設有俗稱「831」、「軍中樂園」的軍中特約茶室。
過去，抽到金門與馬祖服役的「金馬獎」成為許多役男永生難忘的回憶，每年金門縣政府都會舉辦活動，號招金門老兵回到金門回憶當兵的感覺。角逐2024總統大選人選中，有2人曾在金門服役，民進黨總統參選人賴清德曾於金門服役擔任衛生排排長、以無黨籍身份宣布參選的鴻海集團創辦人郭台銘曾於金門空軍防砲營服役。
位於廈門灣九龍江口的金門距離台灣約210公里，但距離廈門僅10公里，在兩岸軍事對峙時期戰略地位重要，國軍能夠從金門向中國滲透，也能在金門監控對岸共軍動態，但是隨著飛彈技術突飛猛進，火砲式微，共軍利用飛彈就可以直接攻擊台灣，金門扼守廈門灣口的地位降低，加上李登輝總統任內開始裁軍，國軍兵力一路從60萬降至21萬，再到馬英九政府任內17萬，金門守軍也從10萬降到只剩3000人，金門、馬祖也從軍事前線轉型成為兩岸小三通的口岸。