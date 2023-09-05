OpenAI執行長成第一人！富豪瘋搶印尼黃金簽證　可居留10年

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目前不清楚奧特曼是否申請了這項簽證，或他有投資印尼的計畫，不過奧特曼在6月造訪了印尼並談論AI議題。奧特曼獲得黃金簽證後，她未來將享受印尼機場優先安檢、更長的停留時間和更輕鬆的出入境流程等福利。
OpenAI以研究人工智能為主要項目，公司推出的獲得全球社會的廣大迴響，ChatGPT在短短5天內，每天活躍用戶數超過百萬人；2個月後，成為全世界歷史上最快突破每月活躍用戶數達1億人的科技產品。
OpenAI執行長兼共同創辦人奧特曼雖然也考上名校，但20歲那年他便離開史丹佛大學資工系，就如賈伯斯（Steve Jobs）、比爾蓋茲（Bill Gates）、祖克柏（Mark Zuckerberg）等傳奇前輩一樣，他決定輟學創業，陸續開設公司並賣掉後，他在2015年成立人工智慧研究實驗室OpenAI，2022年11月ChatGPT上線後刷新人類使用科技產品的歷史紀錄，也讓他一舉成名，現在他的目標是創造出能造福全人類的AGI（通用人工智慧）。
印尼政府官員說明，「黃金簽證」除了追求吸引更多外國投資客前來外，同時也希望拉攏更多衛生、科技、數位等領域的專業人才，這項簽證的個人最低要求為投資250萬美元（約新台幣7970萬元），居留期限5年起；若是企業申請投資金額可翻倍達到500萬美元，簽證居留期限亦將延長至10年。