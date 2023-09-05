SEMICOM吸950家企業展3千攤位創新高！ 劉德音、吳田玉點亮論壇
SEMICOM Taiwan 2023國際半導體展將於明（6）日登場，本次展會吸引10國產業、950家企業，展出達3000個攤位，規模再創新高。今（5）日舉行展前會，會上亮點包括大師論壇，由台積電董事長劉德音、日月光執行長吳田玉等高層聚焦產業創新技術。SEMI指出，全球半導體市場預計在2023年突破1兆美元的規模，2023年全球半導體設備銷售總額達870億美元，預估2024年反彈重回1000億美元的水準，將迎來成長期。
記者許家禎／台北報導
SEMICOM Taiwan 2023國際半導體展將於台北南港展覽館1館、2館登場，今日展前會上，行政院政務委員兼國科會主委吳政忠、日月光執行長吳田玉、環球晶圓董事長徐秀蘭、台灣默克董事長李俊隆、SEMI全球行銷長兼台灣區總裁曹世綸，以及SEMI產業研究資深總監曾瑞榆齊聚，分析半導體產業現況與市場趨勢，協助台灣半導體產業鏈深化布局、迎接下一波成長動能。
SEMI全球行銷長兼台灣區總裁曹世綸指出，2022年全球半導體材料市場營收已近730億美元，再創歷史新高。而全球半導體市場預計在2023年突破1兆美元的規模，至於2023年全球半導體設備銷售總額達870億美元，預估2024年反彈重回1000億美元的水準，迎來成長期。
此次展覽亮點包括，9月6日下午登場的大師論壇，由日月光執行長吳田玉、台積電董事長劉德音、Cadence總裁暨執行長Anirudh Devgan、科林研發總裁暨執行長Tim Archer、Tokyo Electron社長河合利樹、Google生成式AI解決方案架構副總裁Hamidou Dia及默克技術長John Langan等產業意見領袖聚焦產業創新趨勢。
今年SEMICOM Taiwan 2023國際半導體展涵蓋先進製程、異質整合、材料創新、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、半導體資安、永續、人才培育與量子等十大產業趨勢，舉辦超過20場國際論壇，並有來自日月光、台積電、三星電子、大陸集團、電裝、英飛凌、Meta等業界專家擔任講者。此外，更有10大國家館，透過深入交流共同為半導體產業的未來探索出更多可能性。