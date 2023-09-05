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橘爸唬籃／林秉聖到底有什麼魅力　讓台新、攻城獅都想要他

▲林秉聖意外成為話題人物，合約雙包案短期間難落幕。（圖／籃協提供）
▲林秉聖意外成為話題人物，合約雙包案短期間難落幕。（圖／籃協提供）

專欄作家/橘爸

目前仍為自由球員的林秉聖，經過籃協協調後，合約「鬧雙胞」案件，終於有了進展，不過林秉聖到底打球有什麼魅力？球技真的如此高超？又可能會如何影響台灣籃壇？從這些教練口中來看林秉聖，或許會有一些答案。

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林秉聖從小出身於籃球名校，一路就讀北投國小（洪志善母校）、新民國中（蘇培凱母校）、強恕高中（蘇翊傑、陳世念母校）與中國文化大學（宋宇軒、林志傑），身高186公分、80公斤，算是台灣頂級控衛體型

台新日前在記者會上，宣布林秉聖即將加盟，球隊顧問黃萬隆說：「當年秉聖來到松山高中考試，但最後沒有錄取他，因為我覺得他不夠好，但是他沒有不夠好，他是那時候不夠好。」

林秉聖進入文化大學就讀後，林秉聖個人防守積極度、以及打球態度好，帶領球隊挺進UBA八強，加上他已經「蛻變」，因此獲得富邦勇士亞冠盃青睞，但他還是想往中國西進，於是加入NBL陝西信達，不過台灣T1聯盟成立，中信特攻特別找他，「大聖」林秉聖在T1聯盟元年表現出色，勇奪抄截王，更包辦年度最佳防守球員和年度防守第1隊，年薪上看500萬以上。

林秉聖幫助中信特攻第二年奪冠後，原本還有機會西進中國，甚至挑戰CBA，但攻城獅搶先一步找上他，並且跟他簽下協議，雖然如他所認知，婉拒過對方，但他也的確跟台新戰神簽約，林秉聖近期還捲入「T1聯盟策略行銷長」蔡尚樺的「緋聞」當中，這起事件能否落幕，就看籃協跟兩聯盟的默契如何。

關於橘爸：

從小就是一位籃球痴、籃球狂，兒時夢想是成為台灣第一個打NBA的球員，可惜天賦不高、身材發福，但對於籃球的熱愛仍絲毫不減，因此寫文章與同樣熱愛籃球的朋友分享、討論。

最愛的球員是林書豪和灌籃高手中的藤真，橘爸認為，籃球員除了身材和天賦外，最重要的是靠頭腦打球。


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