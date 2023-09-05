2023苗栗苑裡「鬼門關夜市」不停了！在地人嗨翻 9/13新地點曝光
苗栗縣苑裡鎮市場在每年農曆農曆7月29日「鬼門關」之前，都會舉辦普渡，逐漸吸引大批攤上進駐，後來更演變成「鬼門關夜市」的奇景。昨（4）日一度傳出將停辦，但今（5）日事情卻出現轉機，將由另一個團體接手續辦，日期同樣訂在9月13日鬼門關當天，新地點曝光也曝光了。
記者潘毅/綜合報導
回顧本起事件，苑裡市場委員會4日在發出公告，原定將在9月13日舉辦的「112年苑裡鬼門關夜市」今年暫停舉辦，是因為公所希望能投保公共意外險，雙方最終未能達成共識，市場委員會也建議苑裡鎮公所接手舉辦，但公所方無相關自治條例作依據，也無法舉辦。
許多人本來還在為「鬼門關夜市」可能就此銷聲匿跡而感到失望，不料今（5）日事情就出現大逆轉，「苑裡市場災後重建自救會」會長鄭暉煌已經向苑裡鎮公所依法申請市場周邊道路路權，「苑裡掀海風」團體也認同自救會會長理念，並願意一起協辦活動。
新的主辦方稍早也在「苑裡大小事」發出公告表示「大夜市沒有停辦，苑裡人一起來響應！」。同時提醒往年苑裡大夜市的地點在火車站前方的「為公路」，今年將地點更改在「天下路」辦理，消息才剛曝光，攤位報名數立刻大增，「苑裡掀海風」也表示：如有空間會再做第二階段釋出。
不少苑裡人得知消息也感動大讚：「謝謝兩個在地團體願意為苑裡付出」、「支持」、「只剩9天也願意承接起責任如此重大的業務，容我在此表達誠摯的感謝」、「大逆轉！好像漫畫情節」。