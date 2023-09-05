Makiyo昔捲毆打司機風波！脫口秀金句狂爆 驚吐：緩刑都比婚姻長
39歲日籍女星Makiyo（川島茉樹代）過去曾經歷酒醉毆打計程車司機的風波，她當時被依普通傷害罪判10個月徒刑、緩刑3年，形象因此一落千丈。但Makiyo近幾年積極重返演藝圈，同時也於去年嫁給圈外男友小金，並生下1子，未料婚姻僅維持短短1年多就劃下句點。她近日登上脫口秀《狗屎寫手》表演，針對過去醜聞自嘲，還表示緩刑都比婚姻還長，金句連環爆引起網友熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
Makiyo近日登上《狗屎寫手》，她一開場就先說：「對不起今天有點遲到，因為沒有計程車要載我。」語畢立刻讓台下觀眾發出驚呼，Makiyo接著表示：「歡迎Uber找我代言，Slogan（口號）我都想好了，計程車的惡夢。」、「很多人說我只是通告藝人，不對，我是被告藝人」、「我的婚姻只維持14個月，我的緩刑都比這個長」，惹得台下觀眾捧腹大笑。Makiyo回到後台後和脫口秀寫手見面，她坦言以為會聊到和羅志祥與歐漢聲的三角戀疑雲，但最終這個危險話題沒有被提起。
Makiyo連環爆出金句的畫面曝光後，引起網友熱議，「其實Makiyo還是蠻可愛的，只是不要再喝太多」、「寫手很厲害，Makiyo心理素質很強大，果然藝人就是異於常人」、「愛死川島茉樹代，懷孕恢復的很好欸！超好笑超敢講，以前很漂亮，雖然一手好牌打爛，期待東山再起」、「Makiyo很棒，很大方，反應也很可愛」、「不得不說，台灣人真的是非常大愛的民族，希望Makiyo記取教訓、勇於悔過，她敢來想必有心理準備了，給一個respect」。