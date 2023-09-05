誤兒遭綁付200萬後遭詐騙 警見車手叫外送取餐直接逮捕上銬
今年6月底一名65歲莊姓男子接到陌生電話，表示其兒子在外出事，必須支付200萬才能確保平安，莊父聽到後驚慌失措，便依照指示將款項放到新北市土城金城路附近人行道變電箱旁，直到放完錢回到家後，才發現原來兒子沒有被人綁架，平安無事坐在客廳沙發上，驚覺被詐騙才向警方報案，警方過濾線索追查後，前往埋伏，利用詐騙集團車手點取外送取餐時直接上銬逮捕，連同外送的餐點一起帶回派出所調查。
記者吳嘉億／新北報導
土城警分局土城派出所所長劉宗鑫表示，獲報後專案小組擴大偵辦，經層層過濾監視畫面及比對無數影像，鎖定涉案的40歲陳姓男子，在8月24日前往陳男淡水住處埋伏，因聽到外送員與陳男通話請他下樓取餐，員警便立即到電梯口等待，在陳男下樓時立即逮捕上銬，連同陳男點餐的牛肉炒飯一同帶回警所偵辦，偵訊後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
警方呼籲，民眾若接獲不明來電應小心求證，若遇到疑似是假綁架電話時，勿驚慌，並親自撥打電話確認其狀況，或可撥打165反詐騙專線或至附近派出所協助確認，以免受騙上當。
※【NOWnews 今日新聞
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