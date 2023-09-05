啦啦隊女神寫真廝殺！林襄身材被封聖經　壯壯尺度讓爸爸拒絕出版

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樂天桃猿、台新夢想家啦啦隊團長壯壯，2022年加入節目《全明星運動會4》黃隊，人氣扶搖直上，同年8月發行個人首本寫真集，主打傲人「精品級蜜桃臀」，書名就取作《壯見蜜桃》，號稱出道10年最大尺度，父親甚至還一度拒絕讓她出版。壯壯在寫真集中共換20套性感服裝，上山下海取景拍攝騎馬、重機、潛水、衝浪等各式運動，165公分身高，32D、24、36.5好身材一覽無遺，儘管銷售成績不如林襄、陳怡叡等人，但招牌「歐美凳子臀」讓人印象深刻，贏得「人間水蜜桃」美名。
樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員陳怡叡（Yuri），擁有甜美高顏值，D罩杯好身材，2017年進軍戲劇圈，拍過電影《練愛iNG》、《刻在你心底的名字》、電視劇《村裡來了個暴走女外科》、《台北女子圖鑑》，2021年8月發行個人首本短文性感寫真《與你·Yuri:陳怡叡的南島寫真》，兩年後再與成員推出樂天女孩寫真桌曆，銷量居其他女孩之冠，甚至打敗人氣王林襄，PTT鄉民盛讚「樂天第一女神」、「最美的就是妳」！
中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今，集身高173公分，34D、25、35極致三圍的她，有「極品大隻馬」、「青筋女神」、「中職啦啦隊小巨人」稱號，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王，2018年發行第一本個人寫真書《今夏戀愛中》，去年5月推出第二本寫真作品《今日旅行中：短今Sammie》，反應皆不俗。《NOWnews今日新聞》曾挑選8名發行過寫真集的啦啦隊女神，邀請網友選出最想擁有哪一位啦啦隊女神寫真書，短今大敗林襄、峮峮、陳怡叡、巫苡萱等人，以最高50.01%票數奪冠。