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啦啦隊女神寫真廝殺！林襄身材被封聖經　壯壯尺度讓爸爸拒絕出版

▲啦啦隊女神短今（左圖起）、林襄、壯壯、陳怡叡都在競爭激烈的寫真集市場殺出一條血路。（圖／翻攝自短今、林襄、壯壯、陳怡叡臉書）
▲啦啦隊女神短今（左圖起）、林襄、壯壯、陳怡叡都在競爭激烈的寫真集市場殺出一條血路。（圖／翻攝自短今、林襄、壯壯、陳怡叡臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

從2004年林志玲帶起名模轉職、兼職藝人熱潮，近年啦啦隊女孩的魅力竄起，她們不再只是上球場跳應援舞，演藝觸角更探向影視歌領域，發展多元，另搶攻寫真集市場也是重點目標，掃視當前寫真集銷量最火熱的啦啦隊女神，非林襄、陳怡叡、壯壯、短今莫屬。

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▲林襄疑似和樂天桃猿球員馬傑森談姐弟戀。（圖／NOWnews資料照）
▲▼林襄的《與你襄遇》榮登樂天Kobo電子書2021上半年暢銷排行榜第一名，也是首度拿下冠軍的寫真集。（圖／NOWnews資料照、翻攝自林襄臉書）
▲▼林襄的《與你襄遇》榮登樂天Kobo電子書2021上半年暢銷排行榜第一名，也是首度拿下冠軍的寫真集。（圖／NOWnews資料照、翻攝自林襄臉書）
林襄2021年加入樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」前，於外拍界就小有名氣，擁有160公分身高，32E、24、33極致三圍的她，被封為「極巨版黃捷」、「兇版黃捷」、「純欲女神」，前年5月推出個人首本數位寫真書《與你襄遇》造成搶購，隔年1月發行實體版，出版社緊急再版仍供不應求，銷售量破萬本，再創紀錄；僅隔4個月，第二本《與你襄愛》火速問世，至今成為鐵粉人手一本的「寫真教科書」、「寫真聖經」。

▲壯壯和團隊為拍出好作品上山下海，這套蕾絲內衣造型揉合帥氣、俏皮及性感。（圖／水靈文創提供）
▲▼壯壯2017年帶啦啦隊到韓國，為征戰世界棒球經典賽的中華隊應援，被封「台灣隊長」，發行寫真集後多了「人間水蜜桃」稱號。（圖／水靈文創提供）
▲壯壯在寫真書裡嘗試騎馬活動。（圖／水靈文創提供）
樂天桃猿、台新夢想家啦啦隊團長壯壯，2022年加入節目《全明星運動會4》黃隊，人氣扶搖直上，同年8月發行個人首本寫真集，主打傲人「精品級蜜桃臀」，書名就取作《壯見蜜桃》，號稱出道10年最大尺度，父親甚至還一度拒絕讓她出版。壯壯在寫真集中共換20套性感服裝，上山下海取景拍攝騎馬、重機、潛水、衝浪等各式運動，165公分身高，32D、24、36.5好身材一覽無遺，儘管銷售成績不如林襄、陳怡叡等人，但招牌「歐美凳子臀」讓人印象深刻，贏得「人間水蜜桃」美名。

▲▼Yuri寫真處女作福利給好給滿。（圖／陳怡叡臉書）
▲▼「樂天第一美」陳怡叡寫真處女作福利給好給滿。（圖／翻攝自陳怡叡臉書、時報提供）
▲▼陳怡叡居家防疫期間喜歡下廚，當貓奴、陪伴家人。（圖／時報提供）
樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員陳怡叡（Yuri），擁有甜美高顏值，D罩杯好身材，2017年進軍戲劇圈，拍過電影《練愛iNG》、《刻在你心底的名字》、電視劇《村裡來了個暴走女外科》、《台北女子圖鑑》，2021年8月發行個人首本短文性感寫真《與你·Yuri:陳怡叡的南島寫真》，兩年後再與成員推出樂天女孩寫真桌曆，銷量居其他女孩之冠，甚至打敗人氣王林襄，PTT鄉民盛讚「樂天第一女神」、「最美的就是妳」！

▲短今獲得「最想擁有啦啦隊女神寫真集」票選冠軍。（圖／翻攝自短今臉書、IG）
▲▼短今獲得「最想擁有啦啦隊女神寫真集」票選冠軍。（圖／翻攝自短今臉書、IG）
▲短今到山裡泡冷泉，擺拍照美成一幅畫。（圖／翻攝自短今IG）
中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今，集身高173公分，34D、25、35極致三圍的她，有「極品大隻馬」、「青筋女神」、「中職啦啦隊小巨人」稱號，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王，2018年發行第一本個人寫真書《今夏戀愛中》，去年5月推出第二本寫真作品《今日旅行中：短今Sammie》，反應皆不俗。《NOWnews今日新聞》曾挑選8名發行過寫真集的啦啦隊女神，邀請網友選出最想擁有哪一位啦啦隊女神寫真書，短今大敗林襄、峮峮、陳怡叡、巫苡萱等人，以最高50.01%票數奪冠。 

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